Neue Show der großen Zirkus-Dynastie: Sarrasani zaubert sich zurück ins Geschäft

Dresden - Sarrasani ist endlich zurück! Nach fast vier Jahren Pause eröffnet Magier André Sarrasani (50) am 21. November seine 16. Spielzeit, deren Premiere er eigentlich schon Ende 2020 feiern wollte. Corona kam dazwischen. "Showtime" heißt seine neue Show, die bis 14. Januar 2024 Besucher ins Trocadero-Zelt einlädt.

André Sarrasani (50) will ab November je rund 350 Gäste zu den Vorstellungen der Dinnershow "Showtime" begrüßen. © Fotomontage: Petra Hornig, Imago/Andreas Weihs

Das wird auf dem Gelände gegenüber dem Elbepark aufgebaut.



"Emotion, Tradition, Familie" - mit diesen drei Worten beschreibt André Sarrasani, worum es ihm geht. "Wir wollen unsere Verbundenheit mit Dresden mehr in den Mittelpunkt stellen. Ebenso wie die Menschen, die zur Sarrasani-Familie gehören."

Angefangen von Küchenchefin Kerstin Dreißigacker (57) bis hin zu Sarrasani selbst, der wieder mehr auf der Bühne zaubern will. Mit frisch getanktem Selbstvertrauen. "Wir haben Zirkusfestivals in Monte Carlo, Girona, Basel und Wiesbaden besucht. Obwohl Sarrasani schon Jahrzehnte kein Tourneeunternehmen mehr ist, war unser Name überall bekannt", freut sich Sarrasani. "Diesen Mythos wollen wir aufleben lassen."

Vielleicht sogar mit Tiger. "Wir trainieren mit Kaya", erklärt Tiger-Mama Edith Slavova (44). "Aber ob sie auftritt, hängt ganz allein von ihr ab."