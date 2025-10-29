Neuer Award für den Dresdner Tuntenball
Dresden - Der Dresdner Tuntenball hat jetzt auch einen eigenen Award - gestiftet und designt von den beiden Barock- und Steampunk-Fans Santino Beyrich alias Roko Chandelier (36) und Emanuel Hagen (36).
Ihre Firma "Rokokos Golden Versailles" will auf dem 12. Dresdner Tuntenball am 7. März im Ballsaal "Lindengarten" Menschen auszeichnen, die nicht im Rampenlicht stehen, sich aber engagieren.
"Einen Preis erhält der Tuntenball selbst, denn er gibt Menschen eine Bühne, so zu sein, wie sie wollen", erklärt Roko, der in diesem Jahr zum ersten Mal zu Gast auf dem Ball war.
"Aber er hat mir sofort gefallen und ich habe gesehen, wie die Menschen gestrahlt haben."
Den zweiten Preis erhält die Freitaler Tierheim-Chefin Regina Barthel-Marr (65), die sich mit knappem Budget und wenig Personal für das Wohl von Hunden, Katzen & Co. einsetzt.
Die Wahl kommt nicht von ungefähr: Roko und Emanuel haben selbst zwei Hunde.
Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann (2)