Neuer Award für den Dresdner Tuntenball

Dresden - Der Dresdner Tuntenball hat jetzt auch einen eigenen Award - gestiftet und designt von den beiden Barock- und Steampunk-Fans Santino Beyrich alias Roko Chandelier (36) und Emanuel Hagen (36).

Santino Beyrich alias Roko Chandelier (36, l.) und Emanuel Hagen (36) mit den Awards. © Norbert Neumann

Ihre Firma "Rokokos Golden Versailles" will auf dem 12. Dresdner Tuntenball am 7. März im Ballsaal "Lindengarten" Menschen auszeichnen, die nicht im Rampenlicht stehen, sich aber engagieren.

"Einen Preis erhält der Tuntenball selbst, denn er gibt Menschen eine Bühne, so zu sein, wie sie wollen", erklärt Roko, der in diesem Jahr zum ersten Mal zu Gast auf dem Ball war.

"Aber er hat mir sofort gefallen und ich habe gesehen, wie die Menschen gestrahlt haben."