Glücksdrache bringt Dresdner Kita-Knirpse zum Staunen

Dresden - Kinderaugen strahlen, aus den kleinen Mündern ertönt ehrfürchtiges Staunen. Der Grund: Der Glücksdrache Fuchur aus der Theaterproduktion "Die unendliche Geschichte" landete am Donnerstag im Übigauer Kinderhaus Sonnenschein der Kinderland 2000 GmbH. Die Kita liegt in der Nachbarschaft des Comödien-Sommertheaters auf Schloss Übigau .

Zwei Glücksdrachen und viele Kinder - der Besuch von Fuchur und seinen Theatergefährten löste im Haus Sonnenschein Begeisterung aus. © Norbert Neumann

"Ich habe das Stück mit meiner Freundin gesehen und sofort gedacht, das wäre was für unser Sommerferienprojekt Zauberwald", sagt Erzieherin Katrin Wiegand (41), die selbst in einem Hexen-Kostüm steckt.

Die Comödie ließ sich nicht lange bitten und schickte eine kleine Crew samt Requisiten zu den Knirpsen. Philipp Rahn (27), der eigentlich als Junge Bastian auf der Bühne steht, lässt eine Affenhandpuppe tanzen. Hannah Jaitner (32) und Linda Neuschulz (22) haben ihr Puppen-Ehepaar Professor Engywuck und Frau Urgl mitgebracht.

Der Clou aber ist der Glücksdrache Fuchur. Dessen kleine Ausführung ist so lang, wie zwei Kinder groß sind.

Von der großen Variante konnte Praktikantin Florentine (20) nur den Kopf vom Schloss zur Kita schleppen.