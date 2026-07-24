Glücksdrache bringt Dresdner Kita-Knirpse zum Staunen

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Der Glücksdrache Fuchur aus der Theaterproduktion "Die unendliche Geschichte" landete am Donnerstag im Übigauer Kinderhaus Sonnenschein.

Von Katrin Koch

Dresden - Kinderaugen strahlen, aus den kleinen Mündern ertönt ehrfürchtiges Staunen. Der Grund: Der Glücksdrache Fuchur aus der Theaterproduktion "Die unendliche Geschichte" landete am Donnerstag im Übigauer Kinderhaus Sonnenschein der Kinderland 2000 GmbH. Die Kita liegt in der Nachbarschaft des Comödien-Sommertheaters auf Schloss Übigau.

Zwei Glücksdrachen und viele Kinder - der Besuch von Fuchur und seinen Theatergefährten löste im Haus Sonnenschein Begeisterung aus.
Zwei Glücksdrachen und viele Kinder - der Besuch von Fuchur und seinen Theatergefährten löste im Haus Sonnenschein Begeisterung aus.  © Norbert Neumann

"Ich habe das Stück mit meiner Freundin gesehen und sofort gedacht, das wäre was für unser Sommerferienprojekt Zauberwald", sagt Erzieherin Katrin Wiegand (41), die selbst in einem Hexen-Kostüm steckt.

Die Comödie ließ sich nicht lange bitten und schickte eine kleine Crew samt Requisiten zu den Knirpsen. Philipp Rahn (27), der eigentlich als Junge Bastian auf der Bühne steht, lässt eine Affenhandpuppe tanzen. Hannah Jaitner (32) und Linda Neuschulz (22) haben ihr Puppen-Ehepaar Professor Engywuck und Frau Urgl mitgebracht.

Der Clou aber ist der Glücksdrache Fuchur. Dessen kleine Ausführung ist so lang, wie zwei Kinder groß sind.

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Von der großen Variante konnte Praktikantin Florentine (20) nur den Kopf vom Schloss zur Kita schleppen.

Der Glücksdrache Fuchur fliegt in der unendlichen Geschichte Bastian durchs Land Phantásien.
Der Glücksdrache Fuchur fliegt in der unendlichen Geschichte Bastian durchs Land Phantásien.  © Norbert Neumann
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Im Theater-Drachen steckt eine Menge Arbeit

Mit Viel Spaß tanzen die Knirpse um den Drachen Fuchur herum.
Mit Viel Spaß tanzen die Knirpse um den Drachen Fuchur herum.  © Norbert Neumann

Mit Augenklimpern fragt der Drache die Kinder: "Was wäre euer größter Wunsch?" Jannis (6) sagt ohne Zögern: "Ein lebendiger Drache." Finn (6) schreit: "Ein Tablet."

Die 68 Jungen und Mädchen umringen Fuchur. Jeder will den Drachen herzen und streicheln. Kita-Chefin Antje Herklotz (62) mahnt zur Vorsicht. In den Theaterfiguren steckt unheimlich viel Arbeit - und sie werden noch gebraucht!

Noch bis 27. Juli steht "Die unendliche Geschichte" auf dem Spielplan von Schloss Übigau, dann erst wieder im Sommer 2027.

Titelfoto: Norbert Neumann

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