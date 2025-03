Dresdner Autor bringt neuen Krimi um Kommissar Kafka raus

In "Gnadentod - Bedenke das Ende" (300 Seiten, Edition Wannenbuch, 16 Euro) erschüttert eine mysteriöse Todesserie die Sonnen-Klinik.

Quer durch sächsische Wälder führt die Spur ins Sudetenland und zurück bis ins Jahr 1941 - in die Reichshauptstadt Berlin.

Die Buchpremiere wird am 21. März (19 Uhr) in der Villa Teresa in Coswig gefeiert.