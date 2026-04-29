In 30 Minuten bis zum Mars: Sternwarte lockt zum Kosmos-Kino
Radebeul - Ein ganzes Universum wölbt sich in der Kuppel. Nordlichter flirren über den Himmel. Die Raumstation ISS umkreist die Erde. Das alles ist dank der neuen Fulldome-Projektionsanlage in der Volkssternwarte Radebeul zu erleben. Sie wird am 9. Mai, dem Internationalen Planetariumstag, offiziell eingeweiht - mit einem tollen Programm.
Die Fulldome-Anlage arbeitet mit fünf Projektoren, die hochauflösend und ohne Überblendungen scharfe Abbildungen auf insgesamt 200 Quadratmeter Kuppelfläche projizieren. "Die Stadt Radebeul investierte knapp 100.000 Euro in diese Technik", ist Sternwartenchef Ulf Peschel (61) dankbar.
Wer bis zum Mond, zur Sonne und bis in ferne Galaxien blicken will, kann sich in einen der 60 Klappsessel lehnen und am Planetariumstag von 18 bis 23 Uhr bis zu 30-minütige Fulldome-Filme und kurze Clips gucken.
Zwölf verschiedene Shows - von Polarlichtern bis zum Schwarzen Loch - stehen auf dem Programm. 18.45 Uhr flimmert das Science-Fiction-Abenteuer "Kira" für Kinder ab 12 Jahre über die Kuppel. 22.39 Uhr schließt der Planetariumstag mit der unendlichen Reise der Voyager.
"Im Vorjahr kamen 200 Besucher zum Planetariumstag. So viele erwarten wir auch am 9. Mai", so Peschel. "Selbst wenn es mehr Besucher werden, bekommen wir das organisiert. Kleine Wartezeiten können mit der Besichtigung von unseren Schauexponaten überbrückt werden."
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Sternwarte Radebeul: Tickets vor Ort erhältlich
Zu sehen sind etwa Mondstaub, der durchs Mikroskop betrachtet werden kann, ein Foucaultsches Pendel oder auch ein über drei Kilogramm schwerer Eisenmeteorit, der im polnischen Morasko gefunden wurde.
Infos und Programm unter www.sternwarte-radebeul.de. Anmeldungen oder Reservierungen für die Fulldomenacht sind nicht möglich. Tickets (8/5 Euro) gibt es nur vor Ort beim laufenden Einlass.
Titelfoto: Thomas Türpe