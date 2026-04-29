In 30 Minuten bis zum Mars: Sternwarte lockt zum Kosmos-Kino

Radebeul - Ein ganzes Universum wölbt sich in der Kuppel. Nordlichter flirren über den Himmel. Die Raumstation ISS umkreist die Erde. Das alles ist dank der neuen Fulldome-Projektionsanlage in der Volkssternwarte Radebeul zu erleben. Sie wird am 9. Mai, dem Internationalen Planetariumstag, offiziell eingeweiht - mit einem tollen Programm.

So nah wie bei der Fulldomenacht haben Besucher das Spaceshuttle Discovery noch nie gesehen. © Thomas Türpe

Die Fulldome-Anlage arbeitet mit fünf Projektoren, die hochauflösend und ohne Überblendungen scharfe Abbildungen auf insgesamt 200 Quadratmeter Kuppelfläche projizieren. "Die Stadt Radebeul investierte knapp 100.000 Euro in diese Technik", ist Sternwartenchef Ulf Peschel (61) dankbar.

Wer bis zum Mond, zur Sonne und bis in ferne Galaxien blicken will, kann sich in einen der 60 Klappsessel lehnen und am Planetariumstag von 18 bis 23 Uhr bis zu 30-minütige Fulldome-Filme und kurze Clips gucken.

Zwölf verschiedene Shows - von Polarlichtern bis zum Schwarzen Loch - stehen auf dem Programm. 18.45 Uhr flimmert das Science-Fiction-Abenteuer "Kira" für Kinder ab 12 Jahre über die Kuppel. 22.39 Uhr schließt der Planetariumstag mit der unendlichen Reise der Voyager.

"Im Vorjahr kamen 200 Besucher zum Planetariumstag. So viele erwarten wir auch am 9. Mai", so Peschel. "Selbst wenn es mehr Besucher werden, bekommen wir das organisiert. Kleine Wartezeiten können mit der Besichtigung von unseren Schauexponaten überbrückt werden."