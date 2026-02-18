Neues Buch von Dresdner Bestsellerautor ungewöhnlich brutal

Dresden - Es vergeht kein Jahr, dass nicht mindestens ein Buch von ihm erscheint: Der Dresdner Schriftsteller Frank Goldammer (51) hat es mit seinen Krimis in die erste Reihe deutschsprachiger Bestsellerautoren geschafft. Die Geschichten sprudeln nur so aus ihm heraus. Allein im Frühjahr erscheinen zwei neue Bücher von ihm, das erste schon am Donnerstag.

Es ist der dritte Band um Kommissar Gustav Heller, Großvater von Kommissar Max Heller, der für Goldammer vor zehn Jahren den Grundstein seines Erfolges setzte.

Damals erschien "Der Angstmann", ein schauriger Thriller, der zur Nazizeit spielt. Sechs Romane um Max Heller folgten, bevor Goldammer mit dessen Großvater eine neue Reihe begründete. Gustav Heller ermittelt im Dresden zu Königs Zeiten.

"Die Bestie von Dresden" - der Titel des dritten Falles, den der alte Heller zu lösen hat, weist auf ungewöhnliche Brutalität hin. Die Handlung spielt im Mai 1883, als plötzlich ein Tiger aus dem Zoologischen Garten entkommt und die Stadt in Aufruhr versetzt.

Kurz darauf wird ein junger, wohlhabender Mann bestialisch ermordet aufgefunden, und es zeichnet sich ab, dass ein Serienmörder am Werk sein könnte, der es gezielt auf Kinder aus wohlhabenden Familien abgesehen hat.

Gustav Heller steht vor seinem bisher größten Fall: Er muss den Schrecken auf Dresdens Straßen Einhalt gebieten, gleichzeitig die aufgerührte Bevölkerung beruhigen und sich in einem Umfeld beweisen, in dem weder moderne Forensik noch staatliche Strukturen den Ermittler so unterstützen wie später im 20. Jahrhundert.

Buchpremiere ist am 3. März im Haus des Buches.