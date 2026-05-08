Riesen-Ansturm: So viele Pichmännel-Tickets gingen innerhalb nur eines Tages weg

Dresden - Es läuft beim Vorverkauf fürs 12. Pichmännel-Oktoberfest in Dresden ! Innerhalb eines Tages sind bereits mehr als 36.000 Tickets unters Volk gebracht worden.

Der Vorverkauf fürs 12. Pichmännel-Oktoberfest ist sehr gut gestartet und befindet sich auf Vorjahresniveau. (Archivbild) © Eric Münch

Dies entspricht dem Niveau von 2025 mit 36.500 Tickets in 24 Stunden. "Damit knüpft Sachsens größtes Oktoberfest nahtlos an die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre an", schreiben die Verantwortlichen.

Vor allem für die beliebten Freitag- und Samstagabende sowie die Veranstaltungen vor dem Feiertag sei der Ansturm wieder äußerst hoch. Restkarten gebe es derzeit vor allem noch für ausgewählte Termine unter der Woche.

"Die enorme Nachfrage zum Vorverkaufsstart zeigt einmal mehr, welchen Stellenwert das Pichmännel-Oktoberfest inzwischen in Dresden und weit darüber hinaus hat", sagt Frank Haase (49), Veranstaltungsleiter der Feldschlößchen Brauerei.

Es begeistere nicht nur eingefleischte Fans, sondern auch viele Gruppen, Unternehmen und Vereine.