Neun Tipps, wie Euer Samstag in Dresden und Umgebung perfekt wird!
Dresden - Der Frühling kommt nur langsam auf Touren: Am Wochenende erwarten uns Temperaturen bis zu 13 Grad, die Sonne lässt sich sporadisch blicken. Lust auf einen Ausflug in die Region? Hier erfahrt Ihr, was am Samstag in Dresden und Umgebung los ist!
Da blüht uns was in Karls Erlebnis-Dorf
Döbeln - Im März verwandelt sich das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln in eine farbenfrohe Frühlingswelt voller Blumen, Überraschungen und verschiedener Mitmachaktionen.
Zudem können Groß und Klein gemeinsam die Highlights der neuen Saison entdecken. Inmitten der tollen Dekoration steht die große Karlchen-Figur, die - geschmückt mit bunten Blumen - ein tolles Fotomotiv ergibt.
Der Park ist zudem ein tolles Ausflugsziel für Familien, wo gern auch genascht werden darf.
Der Eintritt in das Erlebnis-Dorf ist kostenlos, lediglich für einige Attraktionen wird ein kleiner Obolus fällig. Alle Infos hier: karls.de
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Wein-Führung auf Schloss Wackerbarth
Radebeul - Der Frühling bietet sich perfekt für eine Weinführung - inklusive Verkostung - an! Am besten lässt sich das auf Schloss Wackerbarth in Radebeul erleben, wo Besucher in die Welt der sächsischen Weine eintauchen können.
Dabei kann man hinter die Kulissen blicken, den Mitarbeitern über die Schultern schauen und live miterleben, wie im Weinberg und im Keller die "Cool Climate"-Weine entstehen.
Und um sich zu vergewissern, dass die edlen Tropfen genauso gut sind wie versprochen, können drei Weine verkostet werden - alternativ auch alkoholfrei.
Tickets gibt es für 17 Euro, alle Infos hier: shop.schloss-wackerbarth.de
Gigi's Matching Night - die Flirtparty im Stromwerk
Dresden - Auch Singles kommen am Samstag voll auf ihre Kosten! Das Stromwerk verwandelt sich in Dresdens größte Flirtparty - moderiert von Reality-Ikone Gigi Birofio (26).
Die Party bietet den ultimativen Treffpunkt für alle, die ausgelassen tanzen, feiern und vielleicht sogar ihre große Liebe treffen wollen. Mithilfe verschiedenfarbiger Armbänder kann der eigene Beziehungsstatus ganz unkompliziert gezeigt und mit der "Kiss-Me-Fotoaktion" tolle Erinnerungen geschaffen werden.
Das größte Highlight: Gigi wird Euch persönlich verkuppeln!
Los geht's um 22 Uhr, Tickets gibt es ab 10,90 Euro. Alles Weitere hier: nachterlebnis.ticket.io
Familienplanetarium
Radebeul - Wer Zeit mit seiner Familie verbringen oder in die Tiefen des Weltalls eintauchen möchte, ist im Planetarium Radebeul genau richtig.
Hier wird Groß und Klein der aktuelle Sternhimmel gezeigt und die damit verbundenen Geschichten und Sagen rund um die Sternbilder erzählt. Auch der Polarstern, die Planeten und der Mond sind zu beobachten.
Falls der Himmel nach der Veranstaltung wolkenfrei ist, kann man durch das große Fernrohr noch einen genaueren Blick auf den Himmel werfen!
Das Event beginnt um 15 Uhr. Tickets gibt es für Erwachsene ab 7 Euro, ermäßigt/Kinder: 4 Euro und Familien: 16 Euro. Alle Infos unter: sternenwarte-radebeul.de
Sorbisches Verzieren
Kamenz - Unter Anleitung von Astrid Homola-Domaschke aus Wittichenau verzieren die Teilnehmer im Museum der Westlausitz (Elementarium, Pulsnitzer Str. 16) am Sonnabend, jeweils ab 13 Uhr und ab 15.30 Uhr, Ostereier mit der Wachs-Bossiertechnik nach sorbischer Tradition.
Dabei wird Wachs in verschiedenen Farben auf weiße, braune oder vorher gefärbte Eier aufgebracht.
Teilnahme: 6,50/3,50 Euro - Workshop buchbar unter: etermin.net. Museumseintritt: 5/2,50 Euro, Familien 12 Euro. Infos unter: museum-westlausitz.de
Shatterhand-Führung
Radebeul - Der Erlebnisrundgang mit Karl May "Damals, als ich Old Shatterhand war …" beginnt am Sonnabend um 11 Uhr im Karl-May-Museum (Karl-May-Str. 5).
Freut Euch auf spannende Anekdoten aus dem Wilden Westen, die drei berühmtesten Gewehre der Welt und eine Kostprobe von Mays "Indianisch"-Kenntnissen.
Tickets (19/12,50 Euro) unter karl-may-museum.ticketfritz.de, Infos unter: karl-may-museum.de
Flohmärkte
Dresden - Der Elbeflohmarkt (9 bis 15 Uhr, Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt in der Neustädter Markthalle (9 bis 16 Uhr, Metzer Str. 1) öffnen am Sonnabend für Schnäppchenjäger.
Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern und verborgene Fundstücke zu entdecken. Ob antike Schätze, Vintage-Teile oder Erbstücke - hier findet jeder etwas Einzigartiges.
Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de
Kinderfest
Bannewitz - Am Samstag und Sonntag verwandelt sich die Dreifeld-Sporthalle (Max-Dittrich-Str. 11) in ein großes Indoor-Abenteuerland.
Beim 4. Kinderfest warten auf über 1200 Quadratmetern Highlights wie Hüpfburgen und Hindernisanlagen, Riesenrutsche, Softbogenschießen, Bastel- und Spielstationen u.v.m. Höhepunkte: Kinderdisco am Samstag (16-17 Uhr) und Kindershow am Sonntag (11-12 Uhr).
Eintritt: Kinder 12 Euro (unter 90 cm frei), Erwachsene 6 Euro; Happy Hour am Samstag von 10 bis 11 Uhr: Kinder sparen 2 Euro aufs Tagesticket. Infos unter: huepfburg-experte.de/bannewitz
Ratags-Osterfest
Stolpen - Auf dem Ratags‑Erlebnishof (Hauptstraße 120, OT Langenwolmsdorf) steigt am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, ein Osterfest.
Besucher erwartet u.a. Livemusik, Bastelaktionen und eine Schauwerkstatt mit traditioneller erzgebirgischer Holzkunst.
Eintritt frei. Infos unter: ratags.de
Ob seine große Liebe finden, Flohmärkte durchsuchen oder die Sterne beobachten - mit diesen Tipps wird der Samstag garantiert nicht langweilig. TAG24 wünscht Euch viel Spaß und ein schönes Wochenende!
Titelfoto: Montage: Norbert Neumann, Sternwarte und Planetarium der Stadt Radebeul, dpa, Steffen Füssel