Schwebebahn-Jubiläum: 125 Jahre zwischen Himmel und Hang

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Die DVB feiern den 125. Geburtstag der ältesten Bergschwebebahn der Welt und laden alle Dresdner und Touristen zur Feier an das technische Denkmal ein.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Große Sause in (Ober-)Loschwitz. Die DVB feiern den 125. Geburtstag der ältesten Bergschwebebahn der Welt und laden alle Dresdner und Touristen am Sonnabend zur Feier an das technische Denkmal ein. Wer im historischen Outfit erscheint, darf kostenlos Schwebebahn fahren.

Dresdens Bergbahn gilt als die älteste der Welt, feiert 125 Jahre Jubiläum.
Dresdens Bergbahn gilt als die älteste der Welt, feiert 125 Jahre Jubiläum.  © Thomas Türpe

Am 6. Mai 1901 war die Schwebebahn feierlich eröffnet worden. Sie gilt mit ihrem maschinengetriebenen Zugseil als weltweit erste ihrer Art.

Schon im ersten Jahr nutzten rund 385.000 Fahrgäste die Verbindung zwischen Loschwitz und Oberloschwitz.

Es war eine Zeit, in der noch Pferdekutschen fuhren und gerade der Elbhang auch mit Häusern bebaut und erschlossen wurde, nachdem die Reblaus den bis dato vorherrschenden Weinbau am Hang erschwert hatte, wie DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach (57) schilderte.

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Bis heute nutzten laut DVB insgesamt rund 30 Millionen Fahrgäste die Schwebebahn.

Die 274 Meter lange Strecke von der Tal- bis in die Bergstation legen die beiden Wagen (je maximal 40 Passagiere) in circa fünf Minuten zurück, überwinden 84 Höhenmeter.

Willkommen! Bergbahn-Kraft Roland Hetzer (59) im historischen Gewand.
Willkommen! Bergbahn-Kraft Roland Hetzer (59) im historischen Gewand.  © Thomas Türpe
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Die Bergbahnen sind mehr als nur Nahverkehr

Technisches Denkmal: Am Sonnabend gibts auch Führungen mit seltenen Einblicken.
Technisches Denkmal: Am Sonnabend gibts auch Führungen mit seltenen Einblicken.  © Thomas Türpe

OB Dirk Hilbert (54, FDP), der seine ersten vier Lebensjahre am Elbhang (Veilchenweg) verbrachte, dankte gestern der Belegschaft (18 Kräfte). Diese wartet unter der Leitung von Carsten Lauterbach (61) teils noch originale Teile für den Betrieb.

Zwar machten die Diskussionen über Sparmaßnahmen auch vor den beiden Bergbahnen (die Standseilbahn nebenan fährt sogar schon seit 1895) keinen Halt, so Hemmersbach. "Sie gehören aber zu Dresden und sind im Herzen tief verankert."

Die Bergbahnen seien mehr als nur Nahverkehr, seien für Anwohner und Touristen wichtig, verbänden zwei Stadtteile, stünden für Historie und Gegenwart.

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Bei Führungen zum Fest am Sonnabend können Gäste auch seltene Einblicke ins Maschinenhaus (Bergstation) genießen.

Genossen die Fahrt: DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach (57, v.l.), DVB-Betriebsleiter Carsten Lauterbach (61), OB Dirk Hilbert (54, FDP) und DVB-Vorstand Lars Seiffert (56).
Genossen die Fahrt: DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach (57, v.l.), DVB-Betriebsleiter Carsten Lauterbach (61), OB Dirk Hilbert (54, FDP) und DVB-Vorstand Lars Seiffert (56).  © Thomas Türpe
Humoristischer "Gruß von der Schwebebahn" auf einer alten Postkarte.
Humoristischer "Gruß von der Schwebebahn" auf einer alten Postkarte.  © Sammlung H. Naumann

So wird gefeiert

Besucher können von der Bergstation aus einen tollen Blick über die Stadt genießen.
Besucher können von der Bergstation aus einen tollen Blick über die Stadt genießen.  © Thomas Türpe

Die Jubiläumsfeier findet am Samstag von 10 bis 18 Uhr an der Bergstation (Sierksstraße 2) statt, Eintritt frei.

Neben Führungen gibt es auch Live-Musik, ein kulinarisches Angebot und Unterhaltung für die ganze Familie. Auch die Aussichtsplattform auf dem Turm der Station hat geöffnet und eröffnet einen herrlichen Blick über die Stadt.

Wer sich im Stil von 1901 kleidet, kann kostenlos fahren. Laut DVB ist es dabei egal, ob Sie in Korsett, Gehrock, Hut und Handschuhe schlüpfen oder anderweitig kreativ werden.

Der reguläre Preis beträgt 7 Euro (Berg- und Talfahrt), das Deutschlandticket ist nicht gültig

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe

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