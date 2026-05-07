Schwebebahn-Jubiläum: 125 Jahre zwischen Himmel und Hang

Dresden - Große Sause in (Ober-)Loschwitz. Die DVB feiern den 125. Geburtstag der ältesten Bergschwebebahn der Welt und laden alle Dresdner und Touristen am Sonnabend zur Feier an das technische Denkmal ein. Wer im historischen Outfit erscheint, darf kostenlos Schwebebahn fahren.

Dresdens Bergbahn gilt als die älteste der Welt, feiert 125 Jahre Jubiläum. © Thomas Türpe

Am 6. Mai 1901 war die Schwebebahn feierlich eröffnet worden. Sie gilt mit ihrem maschinengetriebenen Zugseil als weltweit erste ihrer Art.

Schon im ersten Jahr nutzten rund 385.000 Fahrgäste die Verbindung zwischen Loschwitz und Oberloschwitz.

Es war eine Zeit, in der noch Pferdekutschen fuhren und gerade der Elbhang auch mit Häusern bebaut und erschlossen wurde, nachdem die Reblaus den bis dato vorherrschenden Weinbau am Hang erschwert hatte, wie DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach (57) schilderte.

Bis heute nutzten laut DVB insgesamt rund 30 Millionen Fahrgäste die Schwebebahn.

Die 274 Meter lange Strecke von der Tal- bis in die Bergstation legen die beiden Wagen (je maximal 40 Passagiere) in circa fünf Minuten zurück, überwinden 84 Höhenmeter.