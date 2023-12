Nordkorea im Hygiene-Museum: Wie sächsische Kletterer das geheimnisvolle Land erkunden

Dresden - Würde man behaupten, Nordkorea hätte ein Image-Problem, wäre das wohl eine Untertreibung. So vollführt Machthaber Kim Jong-un (39) aktuell mal wieder militärische Drohgebärden. Doch weiß das abgeschottete Land gerade durch seine Fremdheit auch zu faszinieren, sowie durch seine malerischen Landschaften. Davon erzählt die Bewegtbild-Schau "Let's talk about Mountains. Filmische Ansichten von Nordkorea" im Hygiene-Museum (DHMD). Sächsische Kletterer der 80er-Jahre spielen eine besondere Rolle.

Die Ausstellung ist eine Arbeit des Alpinen Museums der Schweiz in Bern, dessen Filmteam in der Phase des innerkoreanischen Tauwetters 2018/19 die gebirgige Halbinsel bereisen durfte, um eines der unzugänglichsten Länder der Welt zu porträtieren.

Dirk Völkel 1985 bei der Erstbegehung des Ostpfeilers am Sudschonbong. © Bernd Arnold

Man braucht Ruhe und Zeit, um die filmischen Impressionen wirken zu lassen, die von der 3-Millionen-Metropole Pjöngjang bis zum Paektsuan führen, dem "Heiligen Berg der Revolution".

Die auf diesem Material aufbauende Ausstellung ist in neun Kapitel gegliedert und auf großflächigen Projektionen zugänglich - zu erleben ist der nordkoreanische Alltag in Schule, Kunst, Freizeit und Alltag, wie man ihn in der herkömmlichen Medienberichterstattung eher selten gezeigt bekommt. Es ergeben sich sowohl Nähe wie systemische Unterschiede. Und doch wirkt bei aller Befremdlichkeit vieles normal.

Für die in Dresden gastierende Station wurde die Schweizer Schau um einen besonderen zeithistorischen Kommentar der DDR-Geschichte im letzten Ausstellungskapitel ergänzt: Im Anschluss an seinen Staatsbesuch in Dresden lud Präsident Kim Il-sung 1984 Bergsteiger aus der Sächsischen Schweiz in den damaligen sozialistischen Bruderstaat ein, um sich in der dortigen Gebirgswelt anspruchsvolle Kletterrouten zu erschließen.

1985 und 1989 reisten Kletterdelegationen nach Nordkorea, um etwa Routen im Kumgangsan (Diamantgebirge) und dem Myohyangsan (Gebirge der Wohlgerüche) zu erklimmen.