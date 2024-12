Notruf Weihnachten! Damit kocht Serienstar Wisbeck am liebsten

Dresden - Seit 15 Jahren rettet Manuela Wisbeck (41) als Krankenschwester der Notaufnahme in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" Leben. Die Schauspielerin, die bis 29. Dezember mit "Frohes Fest" in der Dresdner Comödie gastiert, ist einem Millionen-Publikum bekannt. Was viele jedoch nicht wissen: Manuela ist eine exzellente Köchin - mit Vorliebe für glatte Petersilie!