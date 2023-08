Ordentlich was los heute: 14 Tipps für Deinen Samstag

Wir haben 14 Tipps für Dresden und Umgebung.

Von Annett Daube

Dresden - Mit Abkühlung ist eher erst am Sonntag zu rechnen. Der Samstag bringt Regen und Sonne im Mix. Wer den Regenschirm nicht vergisst, kann dennoch einen Ausflug planen. Hier unsere Tipps dafür!

Karriere bei den DVB

Dresden - Die Dresdner Verkehrsbetriebe laden am Samstag zum Thementag am "Karrierepunkt Albertplatz" ein. Von 10 bis 16 Uhr geht es speziell um den "Quereinstieg im Fahrdienst". Die Veranstaltung spricht jene an, welche sich für eine Ausbildung zum Straßenbahnfahrer interessieren.

Am Albertplatz laden die DVB zum Thementag ein. © Steffen Füssel

Hip-Hop & Street Art

Meißen - Der Breakdance-Contest "Down To The Beat" am Samstag ist dieses Jahr ein Internationales Hip-Hop und Street-Art-Festival. Im Skaterplatz am Akti - direkt am Elbufer - werden nach dem Warm Up ab 13 Uhr am Nachmittag die Wettkämpfe ausgetragen. Ab 15 Uhr starten ebenfalls diverse Workshops mit Graffitiprofis, Coaches der Hip-Hop Akademie Berlin und Skateboard-Experten. Alle Infos dazu unter downtothebeat.de.



Heiko "Hahny" Hahnewald (57) lädt Samstag zum Breakdance-Contest samt Streetart-Festival nach Meißen ein. © Steffen Füssel

Kanonendonner

Königstein - Auf der Festung Königstein lassen am Samstag mehr als 200 uniformierte Kanoniere und historische Persönlichkeiten beim "Kanonendonner über dem Elbtal" Geschichte lebendig werden. Ab 10.30 Uhr beginnt der Einmarsch aller Gruppen und Einzeldarsteller. Bitte während der Manöver Gehörschutz parat halten! Eintritt: 15/13/Familien 38 Euro.

Auf der Festung Königstein wird's laut. © Marko Förster

Informationstag in der JVA

Waldheim - Die Justizvollzugsanstalt Waldheim öffnet am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr die Tür zum Informationstag. Die Bürger können sich über die Aufgaben der JVA, die Arbeit der Sicherheitsgruppe und die bewegte Geschichte des Gefängnisses informieren. Arbeits-, Bildungs-, Behandlungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie ein Hafthaus werden gezeigt.



Die JVA Waldheim hat am Samstag für Besucher geöffnet. © Jan Woitas/dpa

Technik ist Frauensache

Dresden - Beim Mädchen-Aktionstag im Großen Garten und im Verkehrsmuseum dreht sich am Sonnabend alles um Frauen und Technik. Mädchen sollen für technische Berufe begeistert werden. Von 14 bis 17 Uhr kann hinter die Kulissen der Parkeisenbahn geschaut werden. Infos und Anmeldung unter parkeisenbahn@schloesserland-sachsen.de. Im Verkehrsmuseum wird um 10.30 und 11.30 Uhr die Führung "Frauen in der Luftfahrt" angeboten. Teilnahme mit Museumseintritt (11/5 Euro).



Im Verkehrsmuseum werden Führungen angeboten. © Norbert Neumann

Fledermaus-Nächte

Sachsen - Zur "BatNight" laden am Samstag die NABU-Gruppen zu Exkursionen in die Welt der Fledermäuse ein. So finden Fledermausnächte ab 19.30 Uhr im Stünzer Park in Leipzig, im Zabeltitzer Barockgarten in Großenhain oder ab 20 Uhr am Filzteich in Hirschfeld (Niedercrinitzer Straße) statt. Nähere Informationen unter nabu-sachsen.de.



Der Fledermaus wird ein ganzer Abend gewidmet. © Ole Spata/dpa

Heidegames

Königstein - Die "Heidegames" finden am Sonnabend ab 16 Uhr in Rosenthal-Bielatal statt. Im Badgelände an der Königsteiner Straße werden der oder das stärkste, geschickteste, tollste und pfiffigste Bursche oder Mädel gesucht und am Ende zum "Honk" gekürt. Männliche Besucher und Teilnehmer sind aufgefordert, stilecht im "Kilt" zu erscheinen. Ein bunter Markt, eine Gewerkeschau und Live-Konzerte bis Mitternacht sorgen für Partystimmung.

Männer sollen stilecht im "Kilt" kommen. © 123RF

Pyrogames

Dresden - Ein "Duell der Feuerwerker" - die PyroGames - finden am Samstagabend im Ostragehege statt. Feuerwerk, Feuershow, Laserlicht werden mit Musik und einem Trommelshow-Act gepaart. Tickets ab 20 Euro unter pyrogames.de.



Am Samstagabend wird's knallen. © Norbert Neumann

Kamerabörse

Schkeuditz - Im Kulturhaus "Sonne" finden am Sonnabend Amateure, Profis und Sammler bei der Kamerabörse Schnäppchen und Raritäten. Von 10 bis 16 Uhr wird hier gefachsimpelt, gehandelt und gekauft. Ein Expertendienst bietet Bewertungen von Kameras und Objektiven an. Der Eintritt ist frei.



Weidaer Dreieck

Riesa - Ein Rennsportereignis steht am Wochenende am Weidaer Dreieck an. Oldtimer-Motorräder starten hier ab Riesa-Mautitz zu Wettkämpfen auf der "Isle of Mautitz". Die Rennstrecke ist kurvenreich und kann am Samstag bei Trainingsläufen erkundet werden. Zuschauer, die Motorengeräusche und Benzingeruch lieben, sind willkommen. Nähere Infos unter riesaer-oldtimerrennsport.de.

OSTRALE für Familien

Dresden - Ein Entdeckerwochenende auf der OSTRALE - der Ausstellung für zeitgenössische Kunst - ist am Wochenende für die ganze Familie angesagt. Die "O23" in der robotron-Kantine (Zinzendorfstraße 5/Ecke Lingnerallee) ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet. An beiden Wochenend-Tagen finden um 12, 14 und 16 Uhr kostenfreie Führungen unter dem Motto "Kunstdetektive gesucht!" statt. Die besten Detektive werden mit kleinen Preisen belohnt. Das ermäßigte Ticket am Wochenende kostet 10/5 Euro. Kinder bis 12 Jahre sind frei.

Stadtfest Coswig

Coswig - Ein Fest für die ganze Familie ist das Stadtfest in Coswig, bei dem am Wochenende auf mehreren Bühnen und Plätzen in der Stadt viel Musik, Shows, Zirkus, Kinderspaß, Händlertreiben und am Sonntagabend ein buntes Feuerwerk geboten werden. Der Eintritt ist frei.



Sommerfahrtage Feldbahnen

Lohmen - Im Feldbahnmuseum Herrenleite können Bahnbegeisterte am Wochenende die Sommerfahrtage besuchen. Unter dem Motto "50 Jahre Akkulok EL 8 des VEB Zinnerz Altenberg" gibt es jeweils von 10 bis 18 Uhr Feldbahnfahrten, Vorträge und Führungen und natürlich die Ausstellung der Feldbahn- und Grubenbahnzüge. Eintritt: 5/3 Euro. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt.



Offene Weingüter

Elbland - Die "Tage des offenen Weingutes" bieten am Wochenende ein Fest der Raritäten. Im Dresdner Elbland feiern die Winzer mit ihren Gästen die sächsische Weinkultur. 50 Weingüter, Besenwirtschaften und weitere Wein-Institutionen versprechen Führungen, Kostproben, Weinwanderungen, Musik und Kinderprogramm. Alle Veranstaltungen unter dresden-elbland.de.