Ostern im Dresdner Volkskunst-Museum: Frauen machen Männel und Männer eiern rum

Eine Auswahl von Ostereiern aus der Hand von Holger John (65). © Eric Münch

"Ostern im Jägerhof" hat Tradition, jedes Jahr eine Ausstellung, in deren Mittelpunkt stets Ostersträuße und Ostereier stehen, von sächsischen Volkskünstlern gestaltet. "Männer eiern rum", ist der inoffizielle Titel der Schau, insofern deren Stücke hauptsächlich von Männern geschaffen wurden.

Wie dominant die Kerle in der sächsischen Volkskunstbranche sind, lässt sich an folgenden Zahlen ablesen, die Museumsdirektorin Kathi Loch bei der Ausstellungs-Präsentation am Donnerstag erläuterte: "Von 1620 Werken in unserer Dauerausstellung sind überhaupt nur 487 namentlich einem Künstler oder einer Künstlerin zugeordnet, davon nur 36 Werke sind von Frauen."

Ein Missverhältnis, obendrein ungerecht, so Loch, weil nicht selten Volkskunst von Ehepaaren hergestellt worden sei, der Anteil der Frauen in der Provenienz aber verschwiegen wurde.

Die Ostereier der Ausstellung zieren die Ostersträuße oder finden sich gesondert in Vitrinen. Zu sehen sind Eier kunstvoll gestaltet etwa in Occhi-Textiltechnik oder in unterschiedlicher Weise bemalt.

So verewigte der Künstler Georg Arndt in architektonischer Gestaltung den Kulturpalast und den Jägerhof auf Gänseeiern, bemalte der Dresdner Künstler und Galerist Holger John (65) 2022 zehn Eier, die, vom Museum angekauft, zwei Ebenen in einer Vitrine schmücken. Vom Erdgeschoss bis in die erste Etage erstreckt sich die Osterschau.