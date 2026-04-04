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Dresdner Hofewiese belebt am Ostersonntag uralten Brauch - nur für Frauen
Dresden - Am Ostersonntag belebt die Gastwirtschaft "Hofewiese" in der Dresdner Heide einen uralten Brauch.
"Hofewiese"-Wirtin Ariane Zastrow lädt zu früher Morgenstunde (6 Uhr) Mädels und Damen jeden Alters zum Osterwasserholen ein.
An einer nahe gelegenen Quelle können die Wanderinnen Osterwasser schöpfen, um Schönheit und Jugend zu bewahren - sofern sie auf dem Rückweg schweigen.
Männer können derweil an einem Osterfeuer im Biergarten geparkt werden und sich bei einem Sonnenaufgangs-Frühschoppen die Zeit vertreiben. Das Osterwasserholen findet bei jedem Wetter statt.
Titelfoto: Norbert Neumann