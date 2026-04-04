Dresdner Hofewiese belebt am Ostersonntag uralten Brauch - nur für Frauen

Dresden - Am Ostersonntag belebt die Gastwirtschaft "Hofewiese" in der Dresdner Heide einen uralten Brauch.

Ruhe vor dem Sturm: Die Hofewiese bereitet sich auf Ostern vor. © Norbert Neumann

"Hofewiese"-Wirtin Ariane Zastrow lädt zu früher Morgenstunde (6 Uhr) Mädels und Damen jeden Alters zum Osterwasserholen ein.

An einer nahe gelegenen Quelle können die Wanderinnen Osterwasser schöpfen, um Schönheit und Jugend zu bewahren - sofern sie auf dem Rückweg schweigen.