Perfekte Illusion für neues Musikvideo: "Schummel"-Dreh mit Uta Bresan

Wilsdruff - Romantik pur: Schlagerstar Uta Bresan (59) steht im Sand am Strand, die Sonne taucht den Himmel in orange-rosa Licht. Kleine Wellen kräuseln das Meer. Alles ist perfekt für den Dreh ihres Musikvideos "Am Meer" - aber nicht etwa auf einer Sommer-Sonnen-Insel! Die perfekte Illusion ermöglicht die Firma "anyloc" in einer Industriehalle in Kesselsdorf.