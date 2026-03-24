"Petit Frank" gewinnt die Kochsternstunden

Die Kochsternstunden in Dresden: 50 Restaurants, 14.889 Menüs und ein klarer Sieger - das "Petit Frank" überzeugt die Gäste.

Von Katrin Koch

Dresden - Fünf Wochen lang wurde bei den "Kochsternstunden" geschlemmt. Hunderte Feinschmecker genossen 14.889 Menüs des Restaurantwettbewerbs, an dem sich 50 Lokale in und um Dresden beteiligten. Jetzt stehen die Sieger fest.

Frank Ollhoff (46) und Koch Andre Fröbel (39) vom "Petit Frank" sind die Sieger der diesjährigen Kochsternstunden. © Foto Koch Dreiviertel der Besseresser gaben 9802 Bewertungen zu Kochkunst und Service ab. Ihr Urteil ist ein Doppelerfolg: Das "Petit Frank" wurde am Montag sowohl als bestes Restaurant als auch Chef Frank Ollhoff (46) als bester Gastgeber geadelt. Als Zweitplatzierter des Vorjahres wollte Ollhoff diesmal gewinnen. "Mit diesem Anspruch bin ich angetreten und habe alles gegeben", freute sich der Gewinner. Dresden Kultur & Leute Fast drei Jahrzehnte Kopf-Kunst in Dresden: Jacquelines Mut zum Hut wird belohnt Auf Platz 2 schaffte es Vorjahres-Gewinner Elvis Herbek (44) mit dem Restaurant "finesse", gefolgt vom Radebeuler Neueinsteiger "Gioia". Das Sterne-Restaurant "Heiderand" und Mario Pattis' "Feine Kost" belegten Platz 4 und 5.

Zum "Petit Frank"-Menü gehörte auch eine gefüllte Knusperpraline. © Foto Koch

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Gastgeber Gianfranco Santaguida (43) aus der Burrata-Manufaktur "Gioia" in Radebeul. © Ove Landgraf

Das "Stresa" verpasst zwar den Sieg, überzeugt aber mit vielen Gästen

"finesse"-Koch Elvis Herbek (44) kochte sich auf Platz 2, Nicole Hieke (37) wurde drittbeste Servicekraft. © Holm Helis Große Hoffnungen hatte sich das "Stresa" der Geschwister Sebastian Böhme (39) und Josefine Persing-Böhme (35) gemacht. Chefkoch Tobias Heldt (37), der auch schon mit Sternekoch Tim Raue (51) zusammengearbeitet hat, zauberte ein wunderbares Menü. Kleiner Trost: Das "Stresa" verkaufte die meisten Menüs - nämlich 932 und sicherte sich zumindest einen wirtschaftlichen Erfolg. Nicht zu vergessen: Als zweitbeste Servicekraft ausgezeichnet wurde Sandro Gärtner von der "Lößnitztalschänke", die ebenfalls von Böhmes bewirtschaftet wird. In der Kategorie Pop-up-Restaurant überzeugte Verena Leister (33). Dresden Kultur & Leute Promi-Figaro feiert mit Nichten, Neffen und süßsauren Eiern "Ich habe es gehofft, aber in meiner Kategorie waren alles grandiose Köche", freute sich die TV-erprobe Dresdnerin ("The Taste") umso mehr.

Das Dessert aus dem Restaurant "finesse". © Holm Helis

Die drei Erstplatzierten (v.l.): Elvis Herbek (2. Platz, finesse), Frank Ollhoff (1. Platz, Petit Frank) und Dennis Pentzold (3. Platz, Gioia). © Stefan Haessler

Die Kochsternstunden wachsen immer weiter