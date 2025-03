Philharmonie: Neue Saison, neuer Chefdirigent, neuer Vertrag für die Intendantin

Die Philharmonie sei ein "wunderbares Orchester", und er freue sich auf die gemeinsame Arbeit. Frauke Roth (58), die Intendantin der Philharmonie, sei "ein Schatz", ergänzte der Dirigent: "Was sie hier inspiriert, ist ziemlich einmalig in der Welt."

Roth und Runnicles mit Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (47, Linke, l.). Das Spielzeitheft gibt es gedruckt wie digital. © Eric Münch

"Stars am Klavier" ist der Titel einer neuen Konzertreihe, die große Namen anklingen lässt: Boris Giltburg führt die Reihe an, er fungiert als Artist in Residence, außerdem werden Vikingur Ólafsson, die Brüder Lucas und Arthur Jussen und Grigory Sokolov auftreten.

Weitermachen will man in der konzertanten Aufführung von Opernwerken, diesmal "Elektra" von Richard Strauss, dirigiert von Sir Donald Runnicles, der fünf Konzertprogramme leiten wird und eine Tournee nach Asien.

Weitere Höhepunkte der Saison dürften im Rahmen des Gedenkjahres "80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg" die Uraufführung der Literaturbearbeitung "Der Reisende" nach dem Roman von Ulrich Alexander Boschwitz - ein Melodram für Sprecher (Ulrich Noethen, Birigit Minichmayr), Gesangssolisten und Orchester - am 9. November sein.

Ebenso zum 13. Februar die Zusammenarbeit mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) bezüglich deren Ausstellung zum 70. Geburtstag des südafrikanischen Künstlers William Kentridge - "Kentridge und Schostakowitsch" heißt das dazugehörige Konzertprogramm, Bezug nehmend auf den Film "Oh To Believe in Another World" des Künstlers über die 10. Sinfonie des Komponisten, dirigiert vom ehemaligen Chefdirigenten Michael Sanderling.