"Schlechteste Punkband Dresdens": Was es mit diesem kuriosen Titel auf sich hat

Dresden - Das Hip-Hop-Kollektiv Antilopen Gang hat Ende August in Dresden einen besonderen Auftritt.

"Valy and the Vodkas" hoffen, noch mal groß ins Geschäft zu kommen. © PR/valyandthevodkas

Neben zahlreichen anderen musikalischen Überraschungs-Acts darf auch die "schlechteste Punkband Dresdens" vor ungewohnt großer Kulisse auftreten.

Die Antilopen Gang startete im Mai 2025 den Aufruf zur Bewerbung auf den ungewöhnlichen Titel mit der Aussicht, einmalig Vorband der deutschen Rap-Crew sein zu dürfen.

Die Gewinnerband Dresdens wurden "Valy and the Vodkas". Die größtenteils noch unbekannte Band besteht aus vier jungen Frauen, welche bereits 2022 ihre erste Single herausbrachten.