Heute steigt Dresdens größe Faschings-Party!

Die Faschings-Veranstalter von Waterloo Produktion - Michael Kramer (43, l.) und Stephan Gräber (53) - haben sich schon kostümiert. © Eric Münch

Der ein oder andere sagt Dresden eine gewisse Faschings-Trägheit oder gar Muffelei nach. Doch die Party-Macher der kreativen Eventagentur Waterloo tun seit Jahren alles dafür, das Gegenteil zu beweisen.

Im Parkhotel veranstalten Sie am Faschingsdienstag den Pichmännelfasching. Und wer diese Nacht einmal erlebt hat, kann nicht mehr von "Faschingsmuffeln" in Dresden sprechen.

Denn beim Pichmännelfasching verwandelt sich das ganze Parkhotel mit all seinen vier Areas zu einem Tollhaus der Kreaturen und Figuren.

Im Ballsaal, im Blauen Salon, in der Kakadu Bar und im Roten Salon werden die Faschingsgäste zu den Stars in der Manege. An Kreativität ist diese Party in der Landeshauptstadt nicht zu überbieten, denn die Gäste geben sich Jahr für Jahr besonders Mühe, mit ausgefallenen Kostüm-Ideen aufzutauchen.