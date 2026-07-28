Pokémon, Cosplay und Idols: Festival lockt Japan-Fans ins Haus der Presse

Dresden - Wer am nächsten Wochenende einen Abstecher nach Japan machen möchte, ohne die lange Flugzeit auf sich nehmen zu müssen, wird am Haus der Presse in der Dresdner Altstadt voll auf seine Kosten kommen. Dort lockt das 9. Japanfestival mit fernöstlicher Kunst, Attraktionen und einem Wettbewerb der besonderen Art.

Beim 9. Japanfestival in Dresden wird auch das Kaigai-Idol "Sunny" auftreten. © Bildmontage/Kaigai Idol Sunny (2)

Veranstalter Jörg Korczynsky und Fabian Todte laden Japan-Fans in eine faszinierende Welt voller Farben und Traditionen ein - und das alles bei kostenlosem Eintritt!

Die neunte Ausgabe des Japanfestivals zieht in diesem Jahr in sowie vor das Pressehaus an der Ostra-Allee. Drinnen und draußen warten dann Künstler, Zeichner und Händler, die ihre Arbeiten mit Japan-, Korea-, Manga-, Anime- und Asienbezug vorstellen.

Bereits am Samstagnachmittag wartet ein Highlight auf die Besucher: "Sunny" und "Ray", die Kaigai-Idole, geben gegen 13.30 Uhr auf der Bühne ordentlich Gas. Kurz darauf findet ein Cosplay-Wettbewerb samt Siegerehrung statt. Für die Cosplayer schließt sich nahtlos die Foto-Tour von Marc Rothe an, bei der auch Models und andere Fotografen mitmachen können.

Am Sonntag wartet dann parallel noch das "Korea & Kpop Festival" auf die Gäste: Unter anderem Kpop Dresden, Kpop Leipzig, und Kpop Showcases werden erwartet.

Perfekt abgerundet wird das Wochenende mit asiatischen Essensangeboten von "Haynaku", "Mmaah! - Eat Korean", "Shiga Food" und weiteren gastronomischen Leckereien inklusive Eis.

Das Japanfestival findet am Samstag, 1. August (9 bis 16 Uhr), und am Sonntag, 2. August (9 bis 15 Uhr), in der Ostra-Allee 20, 01067 Dresden statt. Weitere Informationen zum Programm gibt es hier.