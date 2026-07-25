Feriencamp im Kraftwerk Mitte will was bewegen

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Teenager der Klassen 7 bis 12 können im einwöchigen Feriencamp "Move Dresden" im Medienkulturzentrum (Kraftwerk Mitte) eine Bühneninszenierung erstellen.

Von Katrin Koch

Dresden - Bewegung ist der Schlüssel. Bildbearbeitung, Video, KI, 3D-Animation und Sound sind das Handwerkszeug. Das Ergebnis ist eine Bühneninszenierung. Teenager der Klassen 7 bis 12 können sie im einwöchigen Feriencamp "Move Dresden" im Medienkulturzentrum (Kraftwerk Mitte) auf die Beine stellen.

Anfangs sind die Kids noch am Rechner aktiv.
Anfangs sind die Kids noch am Rechner aktiv.  © PR

"Jede Gruppe, also je fünf, sechs junge Leute entwickeln ihre eigene Geschichte, führen Regie, schreiben ein Storyboard, nutzen verschiedene technische Hilfsmittel", beschreibt Animations- und Grafik-Profi Jörg Sonntag (70).

Tracking-Kameras verfolgen jede Bewegung auf der Bühne und geben die Daten an den Computer weiter. So erzeugt Bewegung ein "Bühnenbild".

Das Verrückte daran: Mitmachen kann jeder, der einen Zeugnisdurchschnitt hat, der schlechter als 3,0 ist oder eine Schulförderempfehlung für das Projekt mitbringt.

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"Denn das Camp fördert Kreativität, Teamgeist und Sozialkompetenz gleichermaßen. Junge Menschen erfahren hier eine positive Bestätigung, die ihnen sonst oft fehlt", weiß Sonntag.

Am Ende steht ein fertiges Bühnenbild.
Am Ende steht ein fertiges Bühnenbild.  © PR
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Es gibt zwei Kurse für das "Move Camp": 3.-7. August, 10.-14. August. Die Teilnahme ist gratis. Infos/Anmeldung unter move-dresden.de oder via Instagram (movedresden).

Titelfoto: PR

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