Howard Carpendale gibt besonderes Konzert in Dresden: "Habe ich noch nicht erlebt"

Dresden - Zwischen Soundcheck und Auftritt in der "Jungen Garde" beschnupperte Schlager-Legende Howard Carpendale (80, "Hello again") am Sonntag schon mal seinen künftigen Auftrittsort: ein Salonschiff der Weißen Flotte.

Howard Carpendale ist beim "Elbzauber" am 5. September mit dabei. © Thomas Türpe

Denn Carpendale ist Stargast des "Elbzauber"-Spektakels (5. September) zum 190. Geburtstag der Sächsischen Dampfschifffahrt.

"Ich habe zwar schon auf Schiffen gesungen, aber solch ein Event habe ich noch nicht erlebt", gesteht Carpendale.

Vier Bühnen werden parallel bespielt: die Hauptbühne der Filmnächte, ein mit LED-Wänden ummantelter Kubus in der Elbe und zwei Bühnen auf den Salonschiffen. "Ich freue mich wirklich riesig darauf", sagt Carpendale.

"Ohnehin ist Dresden für mich eine ganz besondere Stadt, für die ich großen Respekt empfinde. Hier habe ich mein erstes Konzert im Osten gespielt und da war ich ganz erstaunt, wie aufmerksam das Publikum auf die Texte gehört hat."