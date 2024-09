Posaunist lässt zum Jubiläum das Watzke wackeln

"Ab meinem zehnten Lebensjahr habe ich Unterricht an den Tasten bekommen. Aber für eine Konzertkarriere war das wohl zu spät", lacht Laubner. Er versuchte sich an Trompete und Tenorhorn, bis er seine Liebe fand: die Posaune.

Die Galaband ist auch bei "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60) gefragt. © imago/Panama Pictures

Mehr als 400 Titel von Amy Winehouse bis Wiener Walzer hat die Band im Repertoire, auf über 1000 Veranstaltungen spielte sie in 20 Jahren auf.

Sie kann ihre sechsköpfige Besetzung bis auf elf Musiker aufstocken. "Ganz besonders gern erinnern wir uns an unsere Auftritte beim ersten SemperOpernball, an eine Silvestergala im Berliner Luxushotel Adlon oder an die erste Welttanzgala in Dresden", sagt Laubner, der seit zwölf Jahren als Künstlerischer Leiter der Musikschule Pirna vorsteht.

"Dort betreue ich auch drei Bandprojekte, eine Klezmerband, die Jazzkids und eine integrative Band", zählt Laubner auf.

Wer am 21. September nach seiner Posaune tanzen will - Tickets (35 Euro) für den Jubiläumsball gibt's vor Ort im Ballhaus Watzke.