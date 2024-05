Premiere im Watzke: Kaisers Saxofonistin kommt zum ersten Schlagerball

Dresden - "Ich glaub, es geht schon wieder los" - der Hit von Roland Kaiser (72) klingt wie gemacht für den 1. Dresdner Schlagerball . Am 14. September (19 Uhr) feiert die Schlagertanznacht Premiere im Ballhaus Watzke.

Anthony Weihs (45, r.) und Bodo Gießner (60) laden zum 1. Dresdner Schlagerball ein. © Thomas Türpe

Gastgeber sind Schlager-Pop-Sänger Anthony Weihs (45) und MDR-Sachsenradio-Moderator und DJ Bodo Gießer (60).

"Wir veranstalten über 40 Bälle im Jahr - vom Osterball bis zum Tanzstundenabschlussball. Aber ein Schlagerball ist auch für uns neu", freut sich Ballhaus-Geschäftsführerin Nicole Rothländer (40).

Privat ist sie ein großer Fan von Matthias Reim und Roland Kaiser. Letzterer kommt zwar nicht zum Schlagerball, aber Kaisers Saxofonistin Tina Tandler (58) ist mit von der Partie.

"Ich arbeite schon seit einiger Zeit mit ihr zusammen", sagt Anthony Weihs, der auch die Idee für den Ball hatte. Dreimal pro Jahr legt sein "Schlager-Schiff" ab, am 12./13. Juli lädt er zum "Schlager am Elbufer" ein. "Da diese Veranstaltungen so erfolgreich laufen, war es Zeit für einen Ball", sagt der Musiker.