07.06.2026 09:30 Prämierter Fotograf wird mit Ausstellung im Kunstfoyer geehrt

Kunstpreisträger Matthias Creutziger bekommt für seine Fotos eine Ausstellung im Dresdner Kunstfoyer.

Von Guido Glaner

Dresden - Seit März war klar, wer dieses Jahr den mit 10.000 Euro dotierten Kunstpreis der Stadt erhält. Am 1. Juni, im Kronensaal auf Schloss Albrechtsberg, wurde die Auszeichnung offiziell verliehen - an den Fotografen Matthias Creutziger (74), der außerdem mit einer Ausstellung im Kunstfoyer geehrt wird. Die Förderpreise (je 5000 Euro) gingen an Banda Comunale und das Popduo Ätna - Inés (32) und Demian Kappenstein (42).

Kunstpreisträger Matthias Creutziger (74, r.) trägt sich neben OB Dirk Hilbert (54, FDP) ins Goldene Buch der Stadt Dresden ein. © Norbert Neumann Dresden feiert einen Künstler, der mehr ist als bloßer Beobachter der Musik. Matthias Creutziger und seine Kamera sind stets dort, wo es knistert - zwischen Bühne, Publikum und diesem flüchtigen Moment, in dem Töne sichtbar zu werden scheinen. Die Ausstellung "Matthias Creutziger. Fotografie" im Kunstfoyer des Kulturrathauses zeigt diesen Blick. Kuratiert gemeinsam mit der Deutschen Fotothek, der er sein Werk vor einigen Jahren überlassen hat, versammelt sie Porträts und Szenen aus Jazz, Klassik, Oper und Konzertleben - ein Panorama musikalischer Bewegung, das sich durch verschiedene Jahrzehnte und Kontinente zieht. Da begegnen einem etwa der Dirigent Sir Colin Davis in Dresden (2007), der Bluesmusiker B. B. King in Heidelberg (1993) oder die Sängerin Vesna Pisarović beim Festival in Peitz (2015). Dresden Kultur & Leute Kaiser, Caspar und ein Drache: Multitalent Daniel Tille spielt drei Rollen in einem Sommer Keine Schnappschüsse, sondern präzise gesetzte Momente, in denen Elemente zusammenkommen: Konzentration wird Ausdruck, Klang wird Körper.

Bilder von Matthias Creutziger fangen Momente abseits der großen Geste ein

Eine Ausstellung im Kunstfoyer des Kulturrathauses zeigt ausgewählte Arbeiten Creutzigers. © Eric Münch Creutzigers Blick auf die Musik und ihre Interpreten ist kein Beobachten von außen. Über viele Jahre arbeitete der Fotograf eng mit Semperoper und Staatskapelle zusammen, war bei Aufführungen, Proben und Tourneen dabei. Seine Bilder interessieren sich weniger für die große Geste als für das Dazwischen: für den Atem vor dem Einsatz, den Blick eines Dirigenten kurz vor dem Schlag, die Spannung eines Orchesters, das noch ganz bei sich ist, bevor der Klang den Raum füllt. "Mir geht es in meinen Aufnahmen immer um den authentischen Moment. Der ist gekommen, wenn ich den Eindruck habe, dass der Künstler über die Musik zu sich selbst findet", so beschrieb Creutziger gegenüber TAG24 einmal seine Arbeitsweise. Dresden Kultur & Leute Gold Star für die Dresdner WeinKulturBar Als Fotograf schwimme er mit in der Atmosphäre eines Konzerts und suche, dieser Momente habhaft zu werden.

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Ein guter Musik-Fotograf braucht eine gewisse Demut