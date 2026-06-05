05.06.2026 09:36 Dresdens vergessener Weltstar: Die schrulligen Seiten des Carl Maria von Weber

Die Chefin des Dresdner Geschichtsvereins verrät kuriose Details über Carl Maria von Weber. Der Komponist lebte etwa mit einem Affen in seinem Sommerhaus.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Komponist Carl Maria von Weber (1786-1826) kennen viele Dresdner dem Namen nach. Ein Platz und die Musikhochschule sind nach ihm benannt, neben der Semperoper steht ein Denkmal. Doch kein Vergleich mit dem Promi-Status, den Weber zu seiner Zeit hatte! Die Chefin des Dresdner Geschichtsvereins, Caroline Förster (44), verrät kuriose Details aus dem Leben des Wahldresdners.

Carl Maria von Weber (1786-1826) ist eine Musikikone, weltbekannt für seine deutsche Oper "Der Freischütz". © IMAGO/Heritage Images "Weber spielt musikalisch absolut in einer Liga mit Mozart und Beethoven", betont Förster. "Aber verglichen mit ihnen ist er in Vergessenheit geraten." Mit 30 Jahren kam der begabte Komponist nach Dresden, König Friedrich August I. ernannte ihn zum Königlichen Kapellmeister. Hier komponierte er seine romantischen Opern "Euryanthe", "Oberon" und den ikonischen "Freischütz". Letzterer schlug ein wie eine Bombe. "Wie viele Aufführungen es allein in Dresden gab, ist unfassbar", sagt die Geschichtsexpertin. 1822 war die erste Aufführung in der Residenzstadt - 1951 die eintausendste. Dresden Kultur & Leute "Soll betroffen machen": Dramatische Reise der Titanic ab sofort in Dresden erlebbar Inspiriert wurde Weber wohl auch vom malerischen Keppgrund bei Hosterwitz, dort war er oft mit Ehefrau Caroline (1794-1852) und den Söhnen unterwegs. Nur einen Katzensprung entfernt liegt das Sommerhaus der Familie - inzwischen Sitz des Carl-Maria-von-Weber-Museums.

Historikerin Caroline Förster (44) ist die Vorsitzende des Dresdner Geschichtsvereins, der zuletzt ein Heft über den Komponisten herausbrachte. © Pixcell

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Kapuzineraffe lebte in Webers Sommerhaus

Dieses Idyll in Hosterwitz war Webers Sommerresidenz. © Pixcell Für seine Musik war Weber zu Lebzeiten europaweit bekannt, in Dresden gut etabliert in der besseren Gesellschaft. Weniger bekannt ist seine schrullige Seite. "Eine Zeit lang lebte im Haus in Hosterwitz tatsächlich ein Affe, den Weber seiner Frau von einer Reise mitgebracht hatte", lacht Caroline Förster. Ein steinernes Relief an der Hosterwitzer Kirche erinnert noch an "Schnuff", den Haustier-Affen. Weber galt als humorvoll, diszipliniert und gläubig. Neben Opern, Konzerten und Kammermusik schrieb er auch Messen - etwa für die Hofkirche am Theaterplatz. Vor 1817 lebte Weber an verschiedenen Orten, in Dresden wurde er sesshaft. Dresden Kultur & Leute 72 Tage Open-Air: "Palais Sommer" feiert Jubiläum am Neumarkt Tragisch sein Tuberkulose-Tod am 5. Juni 1826 - heute vor genau 200 Jahren in London. Dorthin war er bereits schwerkrank für die Uraufführung des "Oberon" gereist und starb vor der Rückkehr nach Dresden. Webers Überreste wurden auf Bestreben von Richard Wagner (1813-1883) Jahre später rücküberführt.

Dieses Relief an der Kirchenmauer in Hosterwitz gedenkt "Schnuff", Webers Kapuzineräffchen. © Petra Hornig

Komponist war hochangesehen und stadtbekannt