Radeberger Biertheater mit großem Herz und dickem Scheck

Radeberg - Ein Herz für Senioren beweist das Radeberger Biertheater.

Das Biertheater beschenkte das Pflegepersonal mit einem Spendenscheck. © Radeberger Biertheater

Die Schauspieler überreichten dem Alten- und Pflegeheim Radeberg eine Spende von 1800 Euro.

Die Summe stammt aus einer Spendenaktion des Ensembles rund um das aktuelle Weihnachtsstück "Der Schwipsbogen - Die Rentner Horror Picture Show".

"Die Kollegen haben sich diese Wertschätzung wirklich verdient", so Heimleiter Danilo Krisch-Hoffmann (55).