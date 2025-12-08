742
Radeberger Biertheater mit großem Herz und dickem Scheck
Radeberg - Ein Herz für Senioren beweist das Radeberger Biertheater.
Die Schauspieler überreichten dem Alten- und Pflegeheim Radeberg eine Spende von 1800 Euro.
Die Summe stammt aus einer Spendenaktion des Ensembles rund um das aktuelle Weihnachtsstück "Der Schwipsbogen - Die Rentner Horror Picture Show".
"Die Kollegen haben sich diese Wertschätzung wirklich verdient", so Heimleiter Danilo Krisch-Hoffmann (55).
"Die Pflegekräfte sollen selbst entscheiden, wofür sie das Geld verwenden. Ob für eine Weihnachtsfeier, einen Teamausflug oder eine kleine Party", sagt Thomas Böttcher (60), künstlerischer Koordinator des Biertheaters.
Titelfoto: Radeberger Biertheater