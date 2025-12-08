 742

Radeberger Biertheater mit großem Herz und dickem Scheck

Die Schauspieler des Radeberger Biertheaters überreichten dem Alten- und Pflegeheim Radeberg eine Spende.

Von Katrin Koch

Radeberg - Ein Herz für Senioren beweist das Radeberger Biertheater.

Das Biertheater beschenkte das Pflegepersonal mit einem Spendenscheck.
Die Schauspieler überreichten dem Alten- und Pflegeheim Radeberg eine Spende von 1800 Euro.

Die Summe stammt aus einer Spendenaktion des Ensembles rund um das aktuelle Weihnachtsstück "Der Schwipsbogen - Die Rentner Horror Picture Show".

"Die Kollegen haben sich diese Wertschätzung wirklich verdient", so Heimleiter Danilo Krisch-Hoffmann (55).

"Die Pflegekräfte sollen selbst entscheiden, wofür sie das Geld verwenden. Ob für eine Weihnachtsfeier, einen Teamausflug oder eine kleine Party", sagt Thomas Böttcher (60), künstlerischer Koordinator des Biertheaters.

Titelfoto: Radeberger Biertheater

