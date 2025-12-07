 2.164

Stollenmädchen zeigt Dresdens Spitzensportlern das Backen

Dresdens Spitzensportler tauschten Spielfeld gegen Backstube und griffen Stollenmädchen Johanna Worm in ihrer Ausbildungsstube in Ottendorf unter die Arme.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Dresdens Spitzensportler tauschten am Freitag Spielfeld gegen Backstube: Dynamo-Kicker wie Jan-Hendrik Marx (30) und Tony Menzel (20) sowie Eislöwen-Profi Alec McCrea (30) oder Handball-Star Doruk Pehlivan (27) haben sich gemeinsam mit Stollenmädchen Johanna Worm (17) in ihrer Ausbildungsstube in Ottendorf an den Stollen getraut. Dabei hatten sie vor allem eines: jede Menge Spaß beim Naschen.

Stollenmädchen Johanna Worm (17) bezaubert Dresdens Spitzensportler Doruk Pehlivan (27, l.) und Alec McCrea (30): Da darf der Stollen-Teig ausnahmsweise auch mal geworfen werden.  © Thomas Türpe

Für Handballer Doruk stand Samstag eigentlich ein Heimspiel gegen Hüttenberg an und Eislöwen-Verteidiger Alec muss Sonntag in Berlin ran. Ablenkung gab's in der Backstube, denn beiden war das Traditionsgebäck vorher unbekannt: "Ich dachte erst, dabei handelt es sich um Brot."

Eishockey-Star Alec legt auch gerne selbst mal Hand an den Teig an, nascht aber viel lieber Fertiggebackenes.

Anders sieht es bei Handballer Doruk aus: "Ich backe sehr viel, jedes Jahr wird es mehr." So sind seine Brownies im Team des HC Elbflorenz besonders begehrt: "Ich mache die immer für die langen Busfahrten zu den Spielen."

Die Zeit in der Backstube hat ihn nun jedoch auch auf den Stollen gebracht: "Nach dieser Erfahrung hier will ich das definitiv auch mal backen. Es ist echt sehr interessant."

Beim Ottendorfer Mühlenbäcker macht das 31. Stollenmädchen momentan seine Ausbildung zur Konditorin.  © Thomas Türpe

Bei der Rosinenfrage herrscht bei den beiden Sportlern hingegen Einigkeit, bestätigt Doruk: "Rosinen stören mich eigentlich nicht, aber ich esse sie lieber einzeln. Einer ohne würde mich daher auch mal interessieren."

