Radio Nowhere Dresden: In unserer Beziehung ist wirklich Musik drin

Dresden - Ein Song von Bruce Springsteen (73) lieferte die Vorlage für den Namen: "Radio Nowhere". Weil sie aber doch nicht nirgendwo, sondern in Dresden zu Hause sind, hängten Sandra Schmidtke (45) und Jörg Richter (52) noch ihre Heimatstadt an die Liedzeile. Fertig war 2014 das Duo "Radio Nowhere Dresden".