Rapper von 01099 betonen, was Dresden für sie bedeutet: "geile Leute"

Dresden - Die Rap-Crew 01099 möchte als "Botschafter der Neustadt" zeigen, was ihr Heimatort in Dresden für sie verkörpert: Offenheit.

"Auch wenn wir das vielleicht nicht angestrebt haben, jetzt ein Vorbild zu sein, sind wir in diese Rolle reingerutscht", verrät Paul. Umso wichtiger sei es, klare Werte zu vertreten: "Wir stehen total für Toleranz."

"Es ist ein ganz intrinsisches Bedürfnis", erklärt Crew-Kollege Paul. "Wir sind so aufgewachsen, das sind unsere Prinzipien und Werte."

"Ich glaube, das ist vielleicht wichtig, dass wir das transportieren. Dass es auch diesen geilen Ort in Dresden gibt und auch geile Leute", sagt Mitglied Gustav in der neuen Staffel vom Podcast "OKF - Ortskontrollfahrt" des RBB-Radiosenders Fritz.

Bei ihren Auftritten positioniert sich 01099 regelmäßig gegen Rechts und für Offenheit, erzählt Gustav im Podcast.

Das Publikum in Dresden sei davon teilweise überrascht, einige würden "sogar AfD wählen", erinnert er sich an einen Auftritt am Elbufer im vergangenen Sommer. "Aber deswegen ist es umso wichtiger, das einfach häufiger einzubinden."

Dass die Crew mit klaren Statements auch Fans vergraulen könnten, stört sie nicht. "Ich glaube, immer wenn wir uns positionieren, verlieren wir auf jeden Fall Follower", sagt Paul. Gustav stimmt zu: "Die will man ja dann eigentlich nicht haben."