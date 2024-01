Sabine Eberts "Silberbaum": Darum will die Bestseller-Autorin nicht im Mittelalter leben

Sabine Ebert (65) am Dresdner Fürstenzug. Links von ihr, auf dem Fries, ist Markgraf Heinrich III., der Erlauchte, zu sehen, der in ihrem neuen Buch eine große Rolle spielt. © Eric Münch

TAG24: Sie lieben die Historie. Würden Sie gerne in einem anderen Zeitalter leben?



Sabine Ebert: Wir leben gerade in schwierigen Zeiten. Aber ich wüsste keine Epoche, in der es besser wäre. Eher schlimmer. Denken Sie nur an das Ausmaß der Gewalt, die Rechtlosigkeit der Frauen, die medizinischen Bedingungen ...

TAG24: Mit "Der Silberbaum" kehren Sie in die Welt zurück, die schon in der "Hebammen-Saga" und dem "Schwert und Krone"-Zyklus eine große Leserschaft in den Bann gezogen hat. Was macht das Mittelalter zu einer so faszinierenden Zeit?



Ebert: Jede Epoche hat ihre Geschichten, die erzählt werden wollen. Ich bin ja eher aus Zufall im Mittelalter "gelandet". Ich wollte von den Siedlerzügen in den Osten und den ersten Silberfunden im Erzgebirge erzählen, das begab sich eben im 12. Jahrhundert zur Zeit Barbarossas.



Je tiefer man in den Quellen bohrt, umso mehr unglaubliche Storys findet man. Da bietet das deutsche Hochmittelalter viel Dramatik. Umbruchzeiten sind immer spannend. Doch egal, welches Jahrhundert: Für mich ist es wichtig, über deutsche Geschichte zu schreiben. Wir sollten mehr darüber wissen als das Wenige, das wir in der Schule dazu gelernt und dann zumeist vergessen haben.