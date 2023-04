Bestseller-Autorin Sabine Ebert feiert 65. Geburtstag und schreibt an neuem Buch

Die Schriftstellerin im Café Felicitas am Dresdner Neumarkt, ihrem Stammlokal. © Eric Münch

Sabine Ebert in Dresden zu treffen ist gar nicht so schwer, denn sie lebt hier. 1958 in Aschersleben geboren, bald schon mit den Eltern fortgezogen, versteht sie sich so recht als Freibergerin, weil sie dort ihre prägendsten Jahre verbrachte.

Berlin, Magdeburg, Rostock, Leipzig sind weitere Stationen, und eben Dresden, wo sie seit 2018 lebt. Des Umziehens ist sie müde, es lässt sich gut leben in Dresden, deshalb lautet ihr Beschluss: "Ich bleibe hier."



Sabine Ebert ist eine Zeitwandlerin. Ein Mensch des 21. Jahrhunderts, in welchem sie ihre Bücher schreibt und verkauft, ein Mensch des Mittelalters, in welchem die meisten ihrer Bücher spielen und das ihr Leben zum Gutteil bestimmt.

Die jeweils fünfteiligen Buchreihen der "Hebamme"-Saga und "Schwert und Krone"-Erzählungen, auch die Romane über die Befreiungskriege, haben Ebert zur Kapazität im Genre historischer Literatur wachsen lassen.

"Meine Bücher sollen auch Historiker zufriedenstellen", fordert sie von sich selbst. Fünf Millionen Bücher hat sie bislang verkauft. Das markiert einen Erfolg, wie ihn nur ganz wenige Autoren überhaupt jemals erreichen.

Auch ihre neue Buchreihe "Der Silberbaum" spielt im Mittelalter, doch etliche Jahre später als die vorherigen Romane. Kaiser Barbarossa und ebenso Hebamme Marthe, alle sind tot, sagt die Autorin, nun gehe es um ihre Nachkommen.