Sachsens "beliebteste Pflegeprofis" hoffen auf heimische Stimmen

Sachsens "beliebteste Pflegeprofis" sitzen im Herzzentrum Dresden. Ob es auch für den Bundessieg ausreicht, entscheidet sich bis zum 14. November.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Sachsens "beliebteste Pflegeprofis" sitzen im Herzzentrum Dresden. Ob es auch für den Bundessieg ausreicht, entscheidet sich bei der finalen Abstimmung bis zum 14. November. Bis dahin kann jeder online für das "Herzensteam" abstimmen.

Sachsens beliebteste Pflegeprofis Ralf Hantsch (48, v.l.), Yvonne Thronicker (53), Katharina Kleiner (36) und David Klee (34) wollen den Bundessieg nach Dresden holen.  © Eric Münch

Als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis betreut das Pflegeteam der zentralen Praxisanleitung der Universitätsklinik aktuell rund 100 Auszubildende.

"Wir planen die praktische Ausbildung und sind Vertrauenspersonen für die Auszubildenden", so Abteilungsleiter Ralf Hantsch (48).

Den Landessieg holte das Team des Herzzentrums mit mehr als 1600 Stimmen bereits im September.

Der Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" wird seit 2017 vom Verband der Privaten Krankenversicherungen organisiert.

Impuls war die fehlende öffentliche Aufmerksamkeit für Pflegeberufe.

Die Siegerehrung findet am 25. November in Berlin statt. Infos und abstimmen: deutschlands-pflegeprofis.de.

