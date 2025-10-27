Sommer-Highlight in Dresden: Álvaro Soler tritt in der Jungen Garde auf

Dresden - Einmal nur kommt Álvaro Soler (34) während seiner Sommer-Tour nächstes Jahr nach Sachsen. Dresden, die Freilichtbühne Junge Garde , ist Zielort.

Popstar Álvaro Soler (34) bei einem Konzert. © IMAGO/MARC JOHN

Die Tournee trägt den Namen des aktuellen, vierten Albums des Sängers "El Camino" im Titel.

Die Tournee führt den spanisch-deutschen Star außer nach Deutschland in die Niederlande und die Schweiz, nach Belgien, Polen, die Slowakei, Luxemburg, Österreich und Tschechien.

Das Album "El Camino" (Der Weg) ist nach Aussage Solers seine bisher persönlichste Platte. Er thematisiere in seinen neuen Songs Liebe, Familie, Verantwortung und die Sehnsucht nach digitaler Entschleunigung, heißt es in der Information zur Tour.