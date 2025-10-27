Sommer-Highlight in Dresden: Álvaro Soler tritt in der Jungen Garde auf
Dresden - Einmal nur kommt Álvaro Soler (34) während seiner Sommer-Tour nächstes Jahr nach Sachsen. Dresden, die Freilichtbühne Junge Garde, ist Zielort.
Die Tournee trägt den Namen des aktuellen, vierten Albums des Sängers "El Camino" im Titel.
Die Tournee führt den spanisch-deutschen Star außer nach Deutschland in die Niederlande und die Schweiz, nach Belgien, Polen, die Slowakei, Luxemburg, Österreich und Tschechien.
Das Album "El Camino" (Der Weg) ist nach Aussage Solers seine bisher persönlichste Platte. Er thematisiere in seinen neuen Songs Liebe, Familie, Verantwortung und die Sehnsucht nach digitaler Entschleunigung, heißt es in der Information zur Tour.
Die Aufnahmen zum Album seien in Studios rund um den Globus entstanden.
Termin in Dresden ist am 31. Juli 2026, der Vorverkauf (Karten ab 62,45 Euro) hat begonnen.
Titelfoto: IMAGO/MARC JOHN