Stadtarchiv zeigt starke Dresdnerinnen: Ausstellung würdigt teils kaum bekannte Größen

Dresden - Noch immer müssen Frauen um Gleichberechtigung kämpfen. In der bisherigen Geschichtsschreibung gehen auch Dresdnerinnen teils gänzlich unter. Zu Unrecht, wie eine neue Schau des Frauenstadtarchivs zeigt.

"Von gestern erzählen. Für morgen bewahren. 30 Jahre Frauenstadtarchiv Dresden": Kunsthistorikerin Friederike Berger (35) zeigt Ausstellungsstücke. © Norbert Neumann

Trotz positiver Entwicklungen haben es Frauen weiterhin schwerer als Männer, in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Nur ein Beispiel dafür sind Dresdens Straßen.

Fast jede Dritte ist nach Persönlichkeiten benannt. Betrug der Frauenanteil um die Jahrtausendwende ungefähr zehn Prozent, so ist er zuletzt auf gerade mal gut zwölf Prozent gestiegen (126 Straßen).

Auch Plätze, Denkmäler, Brücken, Parks, Kleingärten und Kulturstätten tragen bislang kaum Frauennamen, machen deren Leistungen damit öffentlich kaum sichtbar, bedauert Kunsthistorikerin Friederike Berger (35).

Sie engagiert sich beim Dresdner Frauenstadtarchiv, das sich 1995 gründete, als private Bildungseinrichtung für Chancengleichheit der Geschlechter eintritt, Biografien über Frauen und deren Wirken in und um Dresden verfasst.

Da klaffe bei Wikipedia eine große Lücke, was vorwiegend an der "patriarchisch geprägten Geschichtsschreibung" liege, so Berger.