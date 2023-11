Erste Premiere nach vier Jahren Pause: So spektakulär ist das neue Sarrasani-Programm!

Dresden - Sarrasani ist zurück! Nach vier Jahren feiert André Sarrasani (51) am morgigen Dienstag die Premiere seiner Dinnershow "Showtime" im Trocadero-Zelt am Elbepark in Dresden . 21 Artisten aus zehn Nationen und eine komplett neue Bühne wollen bis 14. Januar für Wow-Effekte sorgen - am Boden und in der Luft.

Sieben "Sarrasani Show Dancers" umrahmen mit Tanz die Artistik. © Petra Hornig

In zehn Metern Höhe zeigt die Portugiesin Evanguely Alves (35) an einer frei hängenden Stange, was landläufig als Poledance bekannt ist.

Als zweite Luftnummer verzaubern Daria Zelenina (25) und Coral Gonzalez (28) vom ukrainisch-spanischen Duo "Flying Angeles" an den Ringen. Das Trio "Trial Monkeys" demonstriert, wie man abseits des Radweges einen Drahtesel nutzen kann.

"Yello" Lloyd Kandlin (51) war schon bei der ersten Sarrasani-Show 2004 der Publikumsliebling - und ist wieder mit dabei.

Der mehrfach prämierte Äquilibrist Ivan Peres (42) zeigt nicht nur Handstand-Artistik - er ist "Mister Handstand".

Mit Balancen und Jonglage verblüfft das chinesische Trio "Shanghai Mafia".

"Als TV-Ikone Frank Elstner das Trio im Oktober in Mainz sah, war er so von dessen Vielseitigkeit begeistert, dass er zu mir sagte, er hätte sie jede Woche in einer Fernsehsendung präsentiert", verrät Raoul Schoregge (54), der als Clown Correggio bei Sarrasani in die Zauber-Lehre gehen wird.