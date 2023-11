Einfach zauberhaft! Sarrasanis hübsche Tochter wird zur Show-Sängerin

Vor großen LED-Wänden mit Vaters Porträt rockt Satin (19, Mitte) mit dem Ballett ihre Popsongs. © Thomas Türpe

In schwarzen Jeans und Lederjacke probt Satin mit dem Ballett. Ein Schal wehrt die Folgen einer kleinen Erkältung ab. Trotzdem rockt sie die Bühne. Ihre Stimme ist eine Überraschung. "Ich habe lange nur bei Oma gesungen. Da habe ich mich sicher gefühlt", verrät die junge Frau.

Es ist ein emotionaler Moment für Satin - immer wenn sie singt, wird die Erinnerung an die im Vorjahr verstorbene Großmutter und Prinzipalin Ingrid Stosch-Sarrasani wach.

"Es hat lange gedauert, bis ich mich vor den Eltern getraut habe. Das erste Mal habe ich zu Papas 50. Geburtstag vor Publikum gesungen."



In der neuen Sarrasani-Show hat Satin nun gleich fünf große Auftritte, singt etwa "Higher" von Michael Bublé (48) und "Never Tear Us Apart" von Bishop Briggs (31). "Beim Musikgeschmack bin ich mir mit meiner Mama einig - vom Pop bis zum Rap. Aber am meisten liebe ich Musicals", verrät Satin.

Seit zwei Monaten nimmt sie Gesangsunterricht, trainiert Atmung, formt die Stimme - manchmal viermal pro Woche. "Meine Lehrerin bestärkt mich sehr."