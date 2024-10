Schauspieler trainiert für seine Rolle – hinter Gittern in Dresden

Dresden - Wer begibt sich schon freiwillig in Polizeigewahrsam? Einer schon: Schauspieler und "Unter uns"-Serienstar Ronald Spiess (54). In der Theaterproduktion "Achtsam morden" spielt Ron noch bis Sonntag in der Comödie Dresden einen Anwalt, der selbst Gefahr läuft, hinter Gittern zu landen.