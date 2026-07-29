Scheune fast fertig saniert: Herz der Neustadt soll bald wieder schlagen

Dresden - Fast geschafft! Bautechnische Mängel und fehlende Barrierefreiheit waren gute Gründe dafür, dass die 1951 errichtete "Scheune" in der Dresdner Alaunstraße vor rund vier Jahren für eine Kernsanierung und Erweiterung geschlossen wurde. Ab September pulsiert das Herz der Neustadt hier wieder.

Das Trio hinter dem Scheuneplan: Frank Schöne (48, v.l.n.r.) vom Scheune e. V., Kulturbürgermeisterin Annekathrin Klepsch (48, Linke) und Jens Lerch (53), Sachgebietsleiter Hochbauamt. © Steffen Füssel

Der Hof ist mit Bauzäunen abgesperrt, drinnen riecht es nach Lack und Farbe, in einem Nebenraum des Foyers wird noch immer gemalert und gebohrt: "Wie so häufig kurz vor Abschluss einer Baustelle gibt es enorm viel zu tun", berichtet Jens Lerch (53), Sachgebietsleiter im städtischen Hochbauamt, optimistisch lachend.

Im November 2018 hatte der Stadtrat der Sanierung zugestimmt, kalkulierte zunächst mit Kosten in Höhe von sieben Millionen Euro.

Letztlich waren vier Millionen mehr zur Wiederbelebung der Scheune nötig: "Das Konzept war so gut, dass wir gesagt haben, wir reißen nicht alles ab, sondern behalten wesentliche Elemente der Scheune bei", so Lerch.

Doch von außen betrachtet hat die Scheune ein neues Gewand erhalten, sieht auch in Lerchs Augen "eher aus wie ein Neubau".

Der Zugang zum Café und zur Eventlocation ist getrennt. Insgesamt ist das Gebäude durch einen neuen Anbau an der Nordseite und Erweiterungen an beiden Längsseiten breiter und höher geworden, ist nun von Dach bis Keller (inklusive Toiletten und Backstage) barrierefrei.