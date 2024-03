Schlagerstar Andy Borg: So lernte er Dresden kennen und lieben

Dresden - Schlagerstar Andy Borg (63, "Adios Amor") singt ein Loblied auf Dresden. "Die Stadt steht Wien in nichts nach", schwärmt der Sänger, der in Österreichs Hauptstadt geboren wurde.

Andy Borg (63) ist seit 40 Jahren im Musik- und Showgeschäft erfolgreich. © imago/Frederic Kern

Auf seine Konzerte in Dresden freut er sich deshalb ganz besonders. Am 8. April ist es wieder so weit: Andy Borg gastiert zu seinem 40-jährigen Bühnenjubiläum im Kulturpalast, bringt seine kultigen Schlager, Spaß, die Paldauer und "Olaf der Flipper" (73) mit.

"Im Kulturpalast habe ich schon über zehn Konzerte gegeben. Und in Dresden war ich noch viel öfter. Immer wenn ich auf dem Weg zu einem Auftritt bin und an Dresden vorbeikomme, gönne ich mir einen kurzen Abstecher in die Stadt", erzählt Andy Borg.

Zwinger, Schloss, Grünes Gewölbe - das ganze Touri-Programm hat Borg längst absolviert, oft gemeinsam mit Ehefrau Birgit. "Ich habe sogar mitgeholfen, die Frauenkirche aufzubauen", spielt Borg augenzwinkernd auf seine Frauenkirchen-Uhr an.

"Aber ganz im Ernst, ich habe sie ja noch als Ruine erlebt und es ist für mich immer noch ein kleines Wunder, wenn ich sie heute sehe."