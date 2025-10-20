720
Schlümpfe nehmen Kurs auf Coswig
Coswig - Die Farbe der Vorfreude ist Blau. Aus gutem Grund: Ab 28. November quartieren sich die Schlümpfe in der Coswiger Karrasburg (Karrasstraße) ein.
Bis 8. März ist im Museum in der Sonderausstellung "Die Schlümpfe sind da!" die Sammlung von Stephanie Steiner zu sehen.
Papa Schlumpf, Schlaubi-Schlumpf, Schlumpfine und noch viel mehr schlumpfige Figuren bevölkern dann die Vitrinen.
Neben den Kultfiguren wird die Welt des Zeichners Peyo und seines kleinen Imperiums der liebenswerten blauen Kobolde mit vielen Infos von Schlumpf-Fans erklärt - da bleibt keine Frage offen.
Erst recht nicht diese aus dem 1978er-Kulthit von Vader Abraham: "Sagt mal, wo kommt ihr denn her?"
Titelfoto: Imago images/Margit Wild