Schlümpfe nehmen Kurs auf Coswig

Coswig - Die Farbe der Vorfreude ist Blau. Aus gutem Grund: Ab 28. November quartieren sich die Schlümpfe in der Coswiger Karrasburg (Karrasstraße) ein.

Die süße Schlumpfine bekommt vom Schlumpfverehrer Blumen. © Imago images/Margit Wild

Bis 8. März ist im Museum in der Sonderausstellung "Die Schlümpfe sind da!" die Sammlung von Stephanie Steiner zu sehen.

Papa Schlumpf, Schlaubi-Schlumpf, Schlumpfine und noch viel mehr schlumpfige Figuren bevölkern dann die Vitrinen.