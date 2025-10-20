 720

Schlümpfe nehmen Kurs auf Coswig

Bis 8. März ist im Coswiger Museum in einer Sonderausstellung die Schlumpf-Sammlung von Stephanie Steiner zu sehen.

Von Katrin Koch

Coswig - Die Farbe der Vorfreude ist Blau. Aus gutem Grund: Ab 28. November quartieren sich die Schlümpfe in der Coswiger Karrasburg (Karrasstraße) ein.

Die süße Schlumpfine bekommt vom Schlumpfverehrer Blumen.  © Imago images/Margit Wild

Bis 8. März ist im Museum in der Sonderausstellung "Die Schlümpfe sind da!" die Sammlung von Stephanie Steiner zu sehen.

Papa Schlumpf, Schlaubi-Schlumpf, Schlumpfine und noch viel mehr schlumpfige Figuren bevölkern dann die Vitrinen.

Seit 1965 werden die Schlümpfe als Sammelfiguren produziert.  © 123RF

Neben den Kultfiguren wird die Welt des Zeichners Peyo und seines kleinen Imperiums der liebenswerten blauen Kobolde mit vielen Infos von Schlumpf-Fans erklärt - da bleibt keine Frage offen.

Erst recht nicht diese aus dem 1978er-Kulthit von Vader Abraham: "Sagt mal, wo kommt ihr denn her?"

