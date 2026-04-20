Schubkarre statt Absturz: Wie Dresdens "Chancenlose" der Stadt helfen

Dresden - Sie sind auf die schiefe Bahn geraten, haben psychische Probleme, stecken im Bürgergeld fest. Doch viele "Chancenlose" geben Dresden etwas zurück - mit Blumenerde, Gießkannen und Müllsäcken bewaffnet.

Die gemeinnützige Arbeit gibt Daniel Lopez (38, l.) und David Vogt (34, r.) Halt. Hier befüllen sie Wassersäcke, um Pflanzen zu gießen. © Steffen Füssel

Werktags zwischen neun und zwölf Uhr pflanzen sie Blümchen in der Innenstadt, sammeln Müll im Alaunpark, jäten Unkraut auf dem Friedhof. Projektgründer Rainer Pietrusky (76) will damit Struktur in das Leben von Menschen bringen, die sich aufgegeben haben.

Rund 30 Dresdner machen aktuell bei "Chancen für Chancenlose" mit. "Die meisten beziehen Bürgergeld und kämpfen mit Alkohol- oder Drogensucht", sagt Pietrusky. Einige müssen nach Gerichtsbeschluss Sozialstunden ableisten, arbeiten danach als Freiwillige weiter.

So wie Daniel Lopez (38) aus Cotta. Er hatte Haft hinter sich und hunderte Sozialstunden angehäuft, bevor er 2023 zu den "Chancenlosen" kam. "Mir macht die Arbeit Spaß, der geregelte Tagesablauf tut gut", erklärt er.

Meist ist er in der Innenstadt unterwegs, kümmert sich um die Bepflanzung. Was wäre sonst? "Man würde bis mittags ausschlafen, auf dumme Gedanken kommen."