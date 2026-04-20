Weihnachts-Circus startet Vorverkauf
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Dresden - Jetzt schon an Weihnachten denken: Pünktlich zum Internationalen Zirkustag startete am Wochenende der Vorverkauf für den 29. Dresdner Weihnachts-Circus.
Er schlägt seine 23.000 Quadratmeter große Zeltstadt wieder an der Washingtonstraße auf.
Die Premiere wird am 10. Dezember gefeiert, es folgen bis 3. Januar 42 Vorstellungen mit preisgekrönten Weltklasseartisten.
Insgesamt 16 Acts sind bis dato verpflichtet. 2400 Zuschauer haben rund um die Manege Platz - trotzdem gilt: Wer schnell reserviert, hat die besten Plätze.
Infos/Tickets (14-77 Euro) unter www.dwc.de.
Auch für die Generalprobe am 9. Dezember gibt es Tickets (36-43 Euro).
Titelfoto: Holm Helis