Weihnachts-Circus startet Vorverkauf

Dresden - Jetzt schon an Weihnachten denken: Pünktlich zum Internationalen Zirkustag startete am Wochenende der Vorverkauf für den 29. Dresdner Weihnachts-Circus .

Welche Artisten und Tiere in der Manege verzaubern, ist noch ein Geheimnis. Sicher ist: Sie werden Weltklasse sein. © Holm Helis

Er schlägt seine 23.000 Quadratmeter große Zeltstadt wieder an der Washingtonstraße auf.

Die Premiere wird am 10. Dezember gefeiert, es folgen bis 3. Januar 42 Vorstellungen mit preisgekrönten Weltklasseartisten.