Lange Schlangen bei Theaternacht: So viele Besucher kamen vorbei
Dresden - Theater nonstop bis in den frühen Morgen: Die "Lange Nacht der Dresdner Theater" konnte mit ihrer zwölften Auflage am Samstag einmal mehr ein Besucherplus verzeichnen.
Mit einer positiven Bilanz der Veranstalter ist die Lange Dresdner Theaternacht als kulturelles Gemeinschaftsevent der Stadt zu Ende gegangen.
Rund 8500 Besucherinnen und Besucher nutzten das Angebot von 25 Bühnen und mehr als 127 Einzelveranstaltungen. Das sind etwa 500 Gäste mehr als im Vorjahr.
Die Schlangen vor den Häusern waren lang, bis Mitternacht reichte das Programm von Schauspiel, Oper und Musical über Tanz und Comedy bis zu Varieté und Zaubershows.
Bis in die Morgenstunden feierten außerdem die Gäste bei drei Abschlusspartys den Ausklang des Events. Die nächste Auflage des Formats ist für den 24. April 2027 geplant.
Titelfoto: Klaus Gigga