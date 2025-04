Sein wichtigstes Reiseziel war Dresden: Ausstellung über Hans Christian Andersen zum 150. Todestag

Dresden - "Mehr als Märchen", unter dieser Überschrift steht die Ausstellung über "Hans Christian Andersen in Dresden, Maxen und in der Welt der Literatur." Anlass der Schau im Museum der Dresdner Romantik im Kügelgenhaus ist der 150. Todestag Andersens dieses Jahr (4. August). Dabei könnte auch der gerade verstrichene 220. Geburtstag (2. April) als Jubiläumsdatum dienen.

Hans Christian Andersen (1805-1875) im Gemälde-Porträt von Christian Albrecht Jensen (1792-1870). Das Bild ist auch in der Ausstellung zu sehen. © Museum der Dresdner Romantik

Der Däne Hans Christian Andersen ist wohl der größte Märchendichter, den die Weltliteratur hervorgebracht hat. Jeder kennt "Das hässliche Entlein", "Des Kaisers neue Kleider", "Die kleine Meerjungfrau".

Als Andersen im Frühling 1831 zu seiner "Reise von Leipzig nach Dresden und in die Sächsische Schweiz", so der Titel seines gleichnamigen Reisebuches, aufbrach - seinem ersten, mühsam zusammengesparten Auslandsaufenthalt -, war es zum Ruhm noch weit.

Von den dänischen Kritikern wegen seiner mangelnden Bildung verhöhnt, war die Reise nach Sachsen für Andersen wie eine Flucht. Trotzdem wurden die Wochen in Sachsen für ihn zu einem Genuss. Zurück in der Heimat brachte er seine Erlebnisse zu Papier.



In Leipzig besuchte er auf dieser ersten Reise nach Sachsen unter anderem "Auerbachs Keller", wo schon Goethe tafelte, und die Nikolaikirche. Sein wichtigstes Reiseziel war Dresden, wo er den norwegischen Maler Johan Christian Clausen Dahl, der mit Caspar David Friedrich in einem Haus lebte, aufsuchte. In Dresden lebte außerdem der Dichter Ludwig Tieck, der "Meister einer ganzen Schule der romantischen Poesie, der Mann, der Goethe an Alter, Wert und Anerkennung bei seinen Landsleuten am nächsten steht."