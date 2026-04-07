Dresden - Ein seltenes Schauspiel erwartet Dampfer-Fans am 18. April bei Lovosice.

In wenigen Tagen ist die "Dresden" im Nachbarland unterwegs, trifft auf einen tschechischen Raddampfer. © Imago

Das 100 Jahre alte Flaggschiff "Dresden" der Weißen Flotte trifft dabei auf den tschechischen Raddampfer "Labe".

Die beiden historischen Schiffe fahren hier dicht nebeneinander und zeigen ein seltenes Aufeinandertreffen auf der Elbe.

Wer hautnah dabei sein will, kann das Spektakel direkt vom Schiff aus miterleben.