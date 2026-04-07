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Seltenes Aufeinandertreffen auf der Elbe
Dresden - Ein seltenes Schauspiel erwartet Dampfer-Fans am 18. April bei Lovosice.
Das 100 Jahre alte Flaggschiff "Dresden" der Weißen Flotte trifft dabei auf den tschechischen Raddampfer "Labe".
Die beiden historischen Schiffe fahren hier dicht nebeneinander und zeigen ein seltenes Aufeinandertreffen auf der Elbe.
Wer hautnah dabei sein will, kann das Spektakel direkt vom Schiff aus miterleben.
Danach setzen die Dampfer ihre Fahrt in getrennten Touren nach Prag und zurück nach Dresden fort.
Die Reisen finden vom 17. bis 19. April statt.
Tickets: steam-cruises.de
Titelfoto: Imago