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Seltenes Aufeinandertreffen auf der Elbe

Ein seltenes Schauspiel erwartet Dampfer-Fans am 18. April bei Lovosice.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Ein seltenes Schauspiel erwartet Dampfer-Fans am 18. April bei Lovosice.

In wenigen Tagen ist die "Dresden" im Nachbarland unterwegs, trifft auf einen tschechischen Raddampfer.
In wenigen Tagen ist die "Dresden" im Nachbarland unterwegs, trifft auf einen tschechischen Raddampfer.  © Imago

Das 100 Jahre alte Flaggschiff "Dresden" der Weißen Flotte trifft dabei auf den tschechischen Raddampfer "Labe".

Die beiden historischen Schiffe fahren hier dicht nebeneinander und zeigen ein seltenes Aufeinandertreffen auf der Elbe.

Wer hautnah dabei sein will, kann das Spektakel direkt vom Schiff aus miterleben.

Danach setzen die Dampfer ihre Fahrt in getrennten Touren nach Prag und zurück nach Dresden fort.

Die Reisen finden vom 17. bis 19. April statt.

Tickets: steam-cruises.de

Titelfoto: Imago

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