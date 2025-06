Shakespeares "Sommernachtstraum" im Japanischen Palais: All You Need Is Love

Obendrein probt im Wald ein Handwerker-Trupp zu Ehren von Theseus und Hyppolyta ein Theaterstück ein, die "tief tragische Komödie" von Pyramus und Thisbe, wo auch die Liebenden in Schwierigkeiten geraten. Am Schluss jedoch sind im Liebesreigen alle am richtigen Platz, erleben wir ein Happy End, was gut ist für die Seele und ebenso für Hirn und Herz.

Acht Schauspielerinnen und Schauspieler - Gina Calinoiu, Raiko Küster, Hanni Lorenz, Leonie Hämer, Jakob Fließ, Paul Kutzner, Thomas Eisen, Henk Buchholz - agieren in 22 Rollen und geben ein vortreffliches Ensemble ab. Textgrundlage ist die Übersetzung von Angela Schanelec, Jürgen Gosch und Wolfgang Wiens, bei der Saloppes und Poetisches passend ineinandergreifen.

Ein tragendes Element der Inszenierung ist die Musik - ein bisschen der Schauspielmusik von Mendelssohn, hauptsächlich aber Pophits, von "Sweet Dreams" (Eurythmics) über "I Put a Spell on You" (Hawkins) bis zu "Don't Bring Me Down" (ELO), nicht ausgespielt und ausgesungen, sondern klug in den Theatertext eingeflochten. Nicht zu vergessen die Beatles, deren Botschaft "All You Need Is Love" dem Ganzen den Rahmen gibt, musikalisch wie inhaltlich.

Ein Abend, der Freude macht. Bis 6. Juli stehen noch 21 weitere Vorstellungen an.