Sie bringen es zusammen auf 1000 Jahre: Das ist der größte Wunsch der Dampferband

Die Dampferband spielt sich im Biergarten der Hofewiese ein. Kann einer der Herren mal nicht, springt ein (Senior-)Ersatzmusiker ein. © Ove Landgraf

"Aber das stört mich nicht. Ich mag Opas", lacht Martin. "Er bringt bei uns ein bisschen frischen Wind ins Repertoire", freut sich Vereins- und Bandchef Bernd Weber (80). Der Trompeter spielt auf einen Song von Roger Cicero (†45) an. Neben ihm bläst das älteste Bandmitglied - Wolfgang Grätzer (90) spielte früher im Polizeiorchester.



Die Herren sind durch die Bank Profis, musizierten bis zum Renteneintritt an den Landesbühnen, in der Operette oder auch in der Staatskapelle. "Man muss doch was tun, wenn man in Rente geht", nickt Trompeter Edgar Schreyer (71).

"Auch wenn es mal zwickt und zwackt, wir machen Musik", klopft Akos Molnar (81) auf Holz. Er ist nicht mehr so gut zu Fuß, stützt sich auf einen Stock, der ein oder andere Senior-Musiker trägt ein Hörgerät im Ohr.

Das alles hält sie nicht vom Musizieren ab, zweimal im Monat proben sie im Zauberschloss Schönfeld.