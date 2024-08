Sie wollte zu Muck, doch es fuhr kein Bus: Linda Fellers Karriere begann mit einem Fußmarsch

Dresden - Country-Sängerin Linda Feller (58) feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Die sympathische Dresdnerin gehört heute zu den erfolgreichsten Künstlern Sachsens . Was kaum einer weiß: Linda startete ihre Karriere mit Rucksack und einem 10-Kilometer-Fußmarsch.

Country-Sängerin Linda Feller (58) kann auf 40 erfolgreiche Bühnenjahre zurückblicken. © PR

Angefangen hatte alles mit dem in DDR-Schulen üblichen "Fest der jungen Talente". "Da hatte ich an der Oberschule dran teilgenommen und mit einem Titel von James Tyler gewonnen", erinnert sich Linda.

"So kam ich zum Wettbewerb in die Kreis- und schließlich in die Bezirksklasse. Immer habe ich zum Üben meine Songs mit dem Kassettenrekorder aufgenommen. Die Kassette machte die Runde und irgendwer schickte sie an Hartmut Schulze Gerlach, also Muck. Der hatte im DDR-Fernsehen die Talenteshow Sprungbrett."

Zwei Jahre passiert nichts. "Dann aber 1984, da war ich schon Lehrling in der Erfurter PGH Elektronik, sollte ich mich bei Muck melden. In der Mittagspause habe ich ihn von einer Telefonzelle aus angerufen - ich hatte echt Angst und weiche Knie", gesteht Linda Feller.

Das Ergebnis des Telefonats: Muck wollte mit Linda Songs aufnehmen.