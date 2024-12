Silvesterkonzert im ZDF mit Debütantin

Was wäre, wenn es nicht funzte zwischen ihnen - und das vor einem Millionenpublikum an den Bildschirmen? Hätte man sich nicht bei einem Aufführungsabend oder Sinfoniekonzert erstmal kennenlernen sollen?

Die New York Times (NYT) adelte Canellakis vor zwei Wochen, als die Zeitung die Konzerte der Dirigentin mit den New Yorker Philharmonikern und den Wiener Symphonikern in ihr Ranking der "Best Classical Performances of 2024" aufnahm (in dem auch das Projekt der Dresdner Musikfestspiele mit Concerto Köln "The Wagner Cycles", Aufführung "Die Walküre", genannt wird). Die NYT lobte ihre "Meisterschaft" und hob ihre Eignung für Führungspositionen hervor: Jedes US-Orchester auf der Suche nach neuem Musikdirektor sollte Canellakis auf der Shortlist führen.

Die internationale Klassik-Welt dürfte am Silvesterabend mit voller Aufmerksamkeit nach Dresden schauen.

Noch ein zweites Debüt steht an: Die ägyptische Sopranistin Fatma Said (31) stellt sich in der Semperoper vor. Weitere Solisten sind der 1996 geborene US-Tenor Jonah Hoskins und der US-Pianist russischer Herkunft Kirill Gerstein (45), beide im Semperhaus bekannt.

Zu hören sind Leonard Bernsteins Ouvertüre zu "Candide" und die Konzertsuite Nr. 1 aus "West Side Story"; George Gershwins "Klavierkonzert F-Dur" sowie die Ouvertüre zu "Girl Crazy", außerdem "They Can't Take That Away from Me" und "I Love to Rhyme"; Erich Wolfgang Korngolds Vorspiel und Serenade aus "Der Schneemann"; Max Steiners "Tara's Theme" aus "Vom Winde verweht" sowie Cole Porters "Wunderbar" aus "Kiss Me, Kate."

Das ZDF-Silvesterkonzert erlebt zwei Aufführungen am Samstag und Sonntag. Ausgestrahlt wird es am Sonntag, am 29. Dezember, ab 22 Uhr.